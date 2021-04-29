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«При боли в спине нужно больше лежать». Невролог комментирует типичные ошибки пациентов
Источник материала: Tut.by
Одна из самых частых причин обращения к неврологу — боль в спине. Поговорим о мифах, которыми окружена эта проблема.
При скелетно-мышечной боли постельный режим приводит к катастрофизации боли и не способствует скорейшему выздоровлению. При выраженном болевом синдроме продолжительность постельного режима не должна превышать двух дней.
Боль надо начинать лечить при появлении первых признаков. Тогда она лучше поддается лечению. Если терпеть боль долго, то в работе структур головного мозга происходят изменения и присоединяется депрессия. Боль усиливается, она негативнее влияет на качество жизни пациента (нарушается сон, снижается аппетит, снижается продуктивность умственной работы) и окружающих его людей (человек становится более раздражительным, уставшим, что негативно сказывается на работе).
Все представители группы нестероидных противовоспалительных препаратов действуют одинаково (противовоспалительное, анальгезирующее, антипиретическое действие). Задача врача — рекомендовать пациенту препарат, наиболее оптимальный лично для него (персонифицированный подход), учитывая сопутствующие заболевания, необходимость длительного приема препарата.
Препараты следует назначать для регулярного приема для того, чтобы предотвратить боль, а не устранять ее после того, как она возникнет. Также не следует принимать препарат «по требованию», иначе это ведет к необходимости увеличения дозы препарата и снижению эффективности лечения.
Преимущество парентеральных типов введения препарата (когда лекарство вводится в организм, минуя желудочно-кишечный тракт, в отличие от перорального способа — прим HEALTH.TUT.BY) сохраняется лишь на протяжении первых 1−2 суток лечения. Также обращать внимание следует на то, что кратность внутримышечного введения должна соответствовать времени действия препарата. Множественные инъекции могут вызвать серьезные осложнения, такие как воспаление и инфицирование мягких тканей в области введения.
Использование двух и более препаратов нестероидных противовоспалительных одновременно — ошибка. Для достижения обезболивающего эффекта нужна комбинация с ко-анальгетиками (антиконвульсанды, антидепрессанты, витамины группы В, немедикаментозные методы).
Практически у всех людей старше 25 лет при исследовании на МРТ или КТ находят дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника. Однако далеко не всегда это носит причинно-следственную связь с возникновением боли.
Врач всегда учитывает все за и против назначений, учитывая индивидуальные особенности пациента и конкретный клинический случай.
Сложный механизм боли, индивидуальные особенности течения болезни — все это требует от врача воздействия на каждое звено патогенеза заболевания. Без комплексного лечения трудно достичь желаемого результата.
Физические упражнения, которые подбирает врач на основании осмотра, обследования, эффективности различных методов лечения, уменьшают частоту обострений и снижают их интенсивность.
В заключение хочу добавить, что золотой стандарт ведения пациентов с болью в спине включает в себя коррекцию образа жизни, двигательную реабилитацию, применение регулярных физических упражнений и при необходимости — медикаментозную терапию.
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Одна из самых частых причин обращения к неврологу - боль в спине. Поговорим о мифах, которыми окружена эта проблема.
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