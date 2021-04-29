|
Событие века: неожиданные факты о свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма
29.04.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Ровно 10 лет назад, 29 апреля 2011 года принц Уильям и Кейт Миддлтон обменялись клятвами вечной любви в Вестминстерском аббатстве. Тогда свадьбу пары назвали "событием века": по подсчетам экспертов, трансляцию посмотрели больше двух миллиардов человек во всем мире.
В этот день Кейт и Уильям отмечают 10-ю годовщину своей свадьбы: с самого утра пара растрогала британцев новыми снимками, где Миддлтон позирует в объятиях мужа, которые еще раз доказывают – время не властно над настоящими чувствами. В честь особенного события в королевской семье Sputnik собрал самые неожиданные и интересные факты о свадьбе "фаворитки" и любимого внука Ее Величества.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В честь десятой годовщины свадьбы королевской четы Sputnik вспоминает самые запоминающиеся детали церемонии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)