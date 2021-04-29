Событие века: неожиданные факты о свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Источник материала: Sputnik Беларусь

Ровно 10 лет назад, 29 апреля 2011 года принц Уильям и Кейт Миддлтон обменялись клятвами вечной любви в Вестминстерском аббатстве. Тогда свадьбу пары назвали "событием века": по подсчетам экспертов, трансляцию посмотрели больше двух миллиардов человек во всем мире.

В этот день Кейт и Уильям отмечают 10-ю годовщину своей свадьбы: с самого утра пара растрогала британцев новыми снимками, где Миддлтон позирует в объятиях мужа, которые еще раз доказывают – время не властно над настоящими чувствами. В честь особенного события в королевской семье Sputnik собрал самые неожиданные и интересные факты о свадьбе "фаворитки" и любимого внука Ее Величества.

Свадьба Кейт и Уильяма принесла казне Британии около $1 млрд. Все благодаря туристам и сувенирам, выпущенным специально к торжеству.

Миддлтон собственнолично участвовала в создании своего знаменитого платья от Alexander McQueen. Кстати, этой марке Кейт остается верна и по сей день.

Кейт сама сделала себе свадебный макияж, но ради этого ей пришлось пройти курсы у самого известного визажиста – Арабеллы Престон.

Парфюмерный дом Floris London создал эксклюзивный парфюм для невесты. Его выпустили в единственном экземпляре.

Чтобы сделать приятное будущему мужу, Кейт добавила в букет цветок под названием "милый Уильям".

Миддлтон осталась верна традициям – надела что-то новое, старое, голубое и то, что взяла взаймы. Новыми стали бриллиантовые серьги, старым – кружева на платье, голубой – лента в подкладке наряда, а одолжила Кейт королевскую тиару.

Пара не стала обмениваться обручальными кольцами, так как Уильям не носит украшения. Так что Кейт до сих пор носит помолвочнее кольцо, зато какое – самой принцессы Дианы.

В Британии день свадьбы будущих герцогов Кембриджский сделали официальным выходным.

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