Рок-музыку, які галадаў 16 дзён без вады, выклікаюць у міліцыю. Ён захварэў на гепатыт С

Источник материала: Свабода

Горадзенскага рок-музыканта Ігара Банцэра выклікае міліцыя зь невядомай прычыны да разгляду ягонай апэляцыйнай скаргі. Напярэдадні яму паставілі дыягназ «гепатыт С» і меліся накіраваць у шпіталь на абсьледаваньне страўніка пасьля галадаваньня.

Банцэру патэлефанавалі зь Ленінскага РАУС увечары 27 красавіка і папрасілі прыйсьці на гутарку. Дакладнай прычыны выкліку не назвалі. Міліцыянт казаў, нібыта Банцэр не сплаціў штрафы за папярэднія адміністрацыйныя справы, аднак музыка сьцьвярджае, што пазык ня мае. Позвы яму не прыслалі. Музыкант мяркуе, што яго хочуць затрымаць яшчэ да разгляду апэляцыйнай скаргі на ягоны прысуд.

Напярэдадні ён абсьледаваўся пасьля доўгай галадоўкі. У яго выявілі гепатыт С. Гэты дыягназ «паніжае якасьць жыцьця», таму яму забаронена цяпер выконваць цяжкія работы. Да таго ж у яго знайшлі гастрыт і плянавалі пакласьці ў шпіталь на больш дакладнае абсьледаваньне ўнутраных органаў пасьля галадаваньня. Сам Банцэр казаў пра болі страўніка пасьля таго, як перастаў галадаць.

На 20 траўня прызначаны разгляд апэляцыйнай скаргі Банцэра.

