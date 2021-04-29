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Регистрация на ЦТ начнется 2 мая
Источник материала: Onliner
Регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования начнется 2 мая, сообщает
«Регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования откроется 2 мая в БГУ. Пройдет она по адресу проспект Независимости, 4, в холле первого этажа главного корпуса», — говорится в сообщении Минобразования.
Регистрация продлится до 1 июня. В будни пункт регистрации будет работать с 9 до 19 часов, а 2, 15 и 29 мая с 9 до 18.
8, 9, 10, 11, 16, 22, 23 и 30 мая будут выходными. Абитуриенты, которые смогут пройти ЦТ только в резервные дни, могут зарегистрироваться с 2 по 9 июля (3 июля — выходной).
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