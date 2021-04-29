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Регистрация на ЦТ начнется 2 мая

29.04.2021 15:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования начнется 2 мая, сообщает пресс-служба Министерства образования Беларуси. В связи с эпидемической ситуацией записаться на ЦТ можно и онлайн.

«Регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования откроется 2 мая в БГУ. Пройдет она по адресу проспект Независимости, 4, в холле первого этажа главного корпуса», — говорится в сообщении Минобразования.

Регистрация продлится до 1 июня. В будни пункт регистрации будет работать с 9 до 19 часов, а 2, 15 и 29 мая с 9 до 18.

8, 9, 10, 11, 16, 22, 23 и 30 мая будут выходными. Абитуриенты, которые смогут пройти ЦТ только в резервные дни, могут зарегистрироваться с 2 по 9 июля (3 июля — выходной).

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Из-за эпидемической ситуации в этом году заявку на ЦТ можно подать одним из нескольких способов:

  • онлайн с помощью электронной формы на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ);
  • лично в одном из пунктов регистрации.

После подачи заявления нужно внести оплату, а потом лично забрать пропуск в пункте регистрации (по предварительной записи, чтобы не скапливались очереди). Для этого нужно принести паспорт.

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Регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования начнется 2 мая, сообщает пресс-служба Министерства образования Беларуси. В связи с...
 
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