Белоруска тайком оформила онлайн-кредит с чужого смартфона и перевела деньги себе

Источник материала: Onliner

Жительница Молодечненского района воспользовалась смартфоном коллеги, чтобы оформить кредит. По предварительной версии, женщина взяла мобильник, принадлежавший заведующей оздоровительным лагерем, и через банковское приложение отправила заявку на кредит. Для этого требовались персональные данные, к которым у нее был доступ.

Заявка была оформлена на пять тысяч рублей, однако банк одобрил примерно три тысячи, сообщает ГИОС Молодечненского РОВД. Более двух третей суммы она перевела с чужого банковского счета на свой, 50 рублей — на счет супруга, оставшиеся деньги пошли на погашение долга за услуги стационарной связи.

Позже хозяйка смартфона заметила пропажу, тогда 36-летняя коллега потерпевшей вернула мобильник, который якобы нашла. В милицию заведующая обратилась после того, как ей пришло SMS с просьбой внести платеж по кредиту в размере 77,96 рубля.

Свою причастность к махинации подозреваемая скрывать не стала. Она призналась в содеянном и пояснила, что на подобные действия ее подтолкнули финансовые трудности и кредит она бы вернула.

Действия женщины квалифицированы как неправомерное завладение компьютерной информацией. Возбуждено уголовное дело по ст. 352 УК Республики Беларусь (до двух лет лишения свободы). Будет проведена проверка на причастность женщины к другим аналогичным противоправным деяниям.