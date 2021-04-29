В Москве нашли наклонившуюся новостройку. Мэрия объяснила появление «пизанской башни»

Источник материала: Onliner

Ощутимо накренившийся жилой дом обнаружили в российской столице. Снимки многоэтажки появились в одном из московских телеграм-каналов. В мэрии города, впрочем, заявили, что все это выдумка, объяснив наклон «визуальной иллюзией».

Жилой дом, построенный по программе реновации жилья, расположен в московском районе Зюзино на улице Каховка. На распространенных фотографиях здание действительно выглядит наклонившимся, тем более что автор снимков для подтверждения своей мысли разместил на переднем плане отвес. Однако в городской администрации быстро опровергли это утверждение, заявив, что это фейк.

«Фотосъемка произведена с некорректным ракурсом. Это привело к тому, что изображение новостройки, возводимой по программе реновации в районе Зюзино по адресу: Каховка, влд. 23, к. 5, выглядит с ощутимым искажением. Отметим, что снимаемый объект (новостройка) и рядом расположенные жилые здания пяти- и девятиэтажности находятся на местности с перепадом высоты в семь метров. Иными словами, почти с любой точки съемки будет возникать подобная визуальная иллюзия», — прокомментировал радио «Говорит Москва» источник в департаменте строительства Москвы.









Впрочем, в районной группе «Зюзино» в Facebook, где обсуждаются снимки, появился и такой комментарий одной из местных жительниц: «Этот дом строился изначально с большими проблемами. Там целый год не могли вывести первый этаж, т. к. все время котлован и площадку заливали сточные воды, приезжали ПИКовские инженеры — никак не могли эту проблему решить, мат стоял на всю округу от их совещаний».