ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Telegram проводит новое размещение облигаций на $750 млн

29.04.2021 15:15 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Telegram дополнительно разместил конвертируемые облигации на $750 млн. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленный источник.

По данным из закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов, 28 апреля организаторы размещения закрыли книгу заявок, бумаги поступят в обращение 6 мая.

Параметры облигаций идентичны размещенным в марте 2021 года. Минимальный лот для покупки составит $500 тыс. Номинальная стоимость облигации — $1000 со сроком погашения 22 марта 2026 года. Ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом.

Организаторами нового размещения выступили компании JPMorgan, сингапурский инвестбанк DBS и российский «Атон», утверждают источники.

По их словам, половину бондов выкупят азиатские фонды, 40% приходится на крупные глобальные институциональные фонды и 10% получат российские компании.

Суммарный объем выпущенных в обращение облигаций Telegram составит $1,75 млрд.

В марте Telegram привлек свыше $1 млрд за счет продажи конвертируемых облигаций.

Крупнейшими инвесторами стали фонды из Объединенных Арабских Эмиратов — Mubadala Investment Company и Abu Dhabi Catalyst Partners. В совокупности они купили облигации на сумму $150 млн.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приобрел миноритарный пакет в инвестициях Mubadala Investment Company на сумму около $2 млн.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Telegram дополнительно разместил конвертируемые облигации на $750 млн. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленный источник.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужны адзіночка. 100 год легендарнаму гісторыку Міколу Ермаловічу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by