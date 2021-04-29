ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Армения хочет полностью запретить продажу турецких товаров

29.04.2021 15:15 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Армянское правительство намерено продлить запрет на импорт в страну товаров из Турции, а также запретить их продажу вообще. Об этом в четверг заявил на брифинге исполняющий обязанности министра экономики страны Ваган Керобян.

«Мы намерены продлить срок запрета на ввоз в страну турецких товаров, а также их продажу, поскольку некоторыми обходными путями их импортируют и продают», - заявил чиновник, не уточнив конкретный срок этих ограничений.

Нужно напомнить, что 6-месячный запрет на ввоз турецких товаров начал действовать в Армении с конца декабря 2020 года. Соответствующее постановление приняло правительство республики, обосновав решение привлечением Турции к нагорно-карабахскому конфликту. Власти Армении неоднократно заявляли, что Турция непосредственно привлечена в конфликт в Нагорном Карабахе. По мнению руководства республики, Анкара не только отправляла военных специалистов помогать Азербайджану, но и перебрасывала в зону конфликта наемников из подконтрольных ей сирийских группировок.

Армения и Азербайджан 27 сентября 2020 года начали боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и провоцировании насилия. Боевые действия привели к военным потерям с обеих сторон и многочисленным жертвам среди мирного населения.

9 ноября 2020 года президенты РФ, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны остановились на фактически контролируемых позициях, в регионе появились российские военные в статусе "миротворцев".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Армянское правительство намерено продлить запрет на импорт в страну товаров из Турции, а также запретить их продажу вообще. Об этом в четверг заявил на брифинге...
 
Новости дня
Новости разные
 
Событие века: неожиданные факты о свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by