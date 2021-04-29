Беларусь атакуют кибермошенники из Украины

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прошедшей в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь. Об этом рассказал начальник управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД Минского облисполкома подполковник милиции Дмитрий Дудков во время пресс-конференции на тему: "Киберпреступность: новые угрозы и вызовы",в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.





"Среди наиболее значимых эпизодов – задержание группы свыше 20 человек, которые занимались именно обналичиванием денежных средств на территории Беларуси. Они участвовали в группе, которая занимается обзвоном граждан", - рассказал Дмитрий Дудков.





Сумма ущерба составила свыше одного миллиона белорусских рублей. По словам спикера, сегодня расследуется более 100 подобных уголовных дел.





Накладки на банкоматы устарели





По данным криминальной милиции, специальные накладки на банкоматы и всевозможные "шины", при помощи которых мошенники получали данные к банковским картам граждан, уже потеряли актуальность. Сегодня в тренде новые технологии получения информации. Члены организованной преступной группы под видом банковских работников звонят людям, как правило пожилым, и под различными предлогами просят продиктовать реквизиты банковской карты.





"Кроме данных карточек люди еще сообщали сумму на банковском счете", - отметил Дудков.





Преступления в этой сфере становятся все более популярны. По данным управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД Минского облисполкома в последнее время количество подобных преступлений, зарегистрированных только в Минской области, значительно увеличилось.





Если в 2016 году было зарегистрировано порядка 300, то в 2020 уже более 3300 преступлений. Специалисты фиксируют десятикратный рост. Причем пик отмечается в период пандемии.





"С переходом граждан на удаленную работу мы фиксировали значительный рост преступлений – десятки в день. Только за декабрь (2020 года – Sputnik) порядка 500 преступлений", - заявил Дудков.





Не безопасно, но доходно





По мнению специалистов, рост киберпреступлений связан, как ни парадоксально, с развитием самой компьютерной техники и информационных систем. То, что повышает комфорт и улучшает качество жизни, зачастую отнимает деньги.





"Раньше было сложнее у человека украсть кошелек. Сейчас, сидя дома, можно сотни преступлений за день совершать. С минимальными рисками человек получает материальную выгоду для себя намного больше. На допросе задержанный злоумышленник сообщил, что через него прошло около 600 тысяч долларов за несколько месяцев", - рассказал Дудков.





По словам спикера, реальное количество киберпреступлений оценить довольно сложно. Зачастую потерпевшие не обращаются в правоохранительные органы.





"Если исходить из мировой статистики, где-то 85 % граждан не обращаются", - отметил спикер.





Киберпреступников интересуют не только счета, но и личные данные. Так, у жительницы Минского района взломали электронную почту. Две недели мошенники изучали корреспонденцию. Узнали, что у человека есть счет в иностранном банке. Копировали документы, паспорт и сняли более 30 тысяч евро.





"Мы восстановили всю следовую картину. Благо удалось все денежные средства вернуть человеку", - рассказал Дудков.





В тренде биткоины и домашнее видео





Повышенный интерес мошенников к электронным почтовым ящикам не случаен. Все больше людей, стремясь обезопасить свои сбережения от инфляции, хранят средства в биткоинах.





"Злоумышленник анализировал электронную почту. Из десяти тысяч ящиков, он обнаружил 300, где есть биткоинкошелек. После чего осуществлял доступ и переводил средства себе на счет", - рассказал Дудков.





Лишиться средств можно и просто оставив мобильный телефон без присмотра. В Молодечно коллега по работе взяла чужой телефон и через интернет банкинг сняла крупную сумму.





"Имея доступ к мобильному телефону, можно управлять различными сервисами и системами, в том числе умным домом. Один из последних примеров - человек занимался взломом вебкамер. Только за текущий год на территории Беларуси он получил доступ более чем к 100 камерам, изучал информацию, которая отображалась. В основном его интересовали домашние системы, также различные склады", - рассказал спикер.





У мошенников существует и еще один способ быстрого обогащения. При помощи портативного кассового аппарата в транспорте в час пик они снимают средства с бесконтактных банковских карт. Успел ли добраться этот вид мошенничества до Беларуси?





"В Беларуси это не актуальная тема. В России, действительно, актуальна. Если у нас такая схема будет, то осуществить ее будет проблематично. Во-первых, денежные средства таким способом переводятся на юридических лиц. При первом же заявлении достаточно быстро мы среагируем и пресечем эту деятельность", - заверил Дудков.





Как не стать жертвой мошенников





По мнению Дмитрия Дудкова, в Беларуси уже созданы все условия, чтобы обезопасить себя и свои сбережения. Важно соблюдать простое правило.





"И банки и МВД рекомендуют – не сообщайте никому конфиденциальную информацию", - резюмировал Дудков.















