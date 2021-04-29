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Стало известно сколько бюджетных денег потратят на гала-концерт 9 мая
Источник материала: Партизан
На сайте государственных закупок появился тендер на материально-техническое обеспечение республиканских мероприятий, посвященных Дню Победы.
Из документов, которые попали в открытый доступ понятно, что речь идет о поставке оборудования для гала-концерта «Подвиг народа бессмертен», который пройдет на столичной площади Победы 9 мая.
Стоимость закупки оценивается в 430 000 рублей. В эту сумму включена, например, установка 12 экранов, 8 генераторов огня, более 340 различных прожекторов и 4 генератора тумана.
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На сайте государственных закупок появился тендер на материально-техническое обеспечение республиканских мероприятий, посвященных Дню Победы.
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