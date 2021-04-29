«Мы пропадем без беларусов, а они без нас». Как работает Кавалерийский рынок в Белостоке при закрытой границе









Сами поляки все больше и больше предпочитают одеваться в торговых центрах и рынок настолько зависел от белорусов, что на время закрытия границ и пандемии руководство Белостока даже сократило арендную плату на 50%. Однако эта скидка будет действовать только до момента их открытия.





«До закрытия границ у нас хватало людей. Белорусы покупали товар, а у себя там продавали. Все были в плюсе. Сейчас покупателей практически нет. Из беларусов только те, кто тут живет или в командировке, но и они появляются редко. Открыли бы границу — все бы от этого выиграли», — рассказывает журналистам Hrodna.life польский предприниматель Марек.





Он даже не хочет думать, что будет с рынком без белорусов и считает открытие границ лучшим вариантом для обеих стран.





«Наш регион всегда жил за счет границы. Белорусы составляли у нас почти 90% клиентов. Без них сегодня тяжело. Хорошо, что нам государство помогает, а так бы все давно закрылись. Я знаю, что сейчас в Беларуси финансовый кризис, упали зарплаты. Понимаю, что даже если границы отроют, то сразу никто к нам не поедет. И такого как раньше уже точно не будет», — рассказывает уже другой польский предприниматель с “Кавалерийского рынка” Анжей.





«До пандемии было супер. Сейчас из моих клиентов есть немного белорусов, но больше приходят те, кто здесь постоянно живет. Я очень люблю работать с белорусами. Они много покупают, ответственно ведут дела и с ними всегда можно договориться. Мне с поляками труднее работается. Так что ждем правильного решения от Лукашенко, надеемся, он откроет границу. А так мы пропадем без белорусов, а они без нас», — считает еще одна польская предпринимательница.





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