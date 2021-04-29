СК: телеграм-канал PALCHYS признан экстремистским

Телеграм-канал PALCHYS, который ранее вел блогер Эдуард Пальчис, признан экстремистским. Канал внесен в республиканский список экстремистских материалов, который публикуется на сайте Министерства информации.



Эдуард Пальчис, Фота: Виктория Щукевич / Facebook

Там сообщается, что канал признан экстремистским в соответствии с решением суда Партизанского района Минска от 20 апреля 2021 года.

Общественный и политический активист блогер Эдуард Пальчис исчез 27 сентября 2021 года. Его родные и адвокаты около двух недель не имели подтверждения тому, что он находится в ЦИП Минска.

О том, что в отношении Пальчиса возбуждено уголовное дело, стало известно 27 октября. В тот день активист должен был выйти на свободу из центра изоляции правонарушителей на Окрестина после 30 суток административного ареста, однако его не выпустили.

6 ноября Пальчису было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса (организация массовых беспорядков). По указанной части статьи предусмотрено наказание от 5 до 15 лет лишения свободы.

По информации правозащитников, Пальчис находится под стражей. Он признан политзаключенным.

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