Число политзаключенных в Беларуси достигло 360

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными активистку Ольгу Майорову и капитана Генштаба Вооруженных сил Дениса Урада. Общее число политзаключенных в Беларуси на 29 апреля достигло 360.





В совместном заявлении, опубликованном на сайте spring96.org, правозащитники указывают, что арест и содержание под стражей Майоровой и Урада произведены в нарушение обязательств государства согласно ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах и направлены на достижение «неприемлемых в демократическом обществе целей» — «упрочение либо удержание власти субъектами властных полномочий» и «недобровольное прекращение или изменение характера чьей-либо публичной деятельности».

Майорову обвиняют по ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма), она включена в список физических лиц, причастных к террористической деятельности. Оценивая информацию о задержанной, правозащитники ссылаются на сведения, распространенные государственным телевидением. Согласно им активистка администрировала социальные сети Николая Автуховича, который также обвинен в совершении акта терроризма, и вела телеграм-канал. Майорова комментировала события от имени Автуховича, не зная о его конкретных планах и действиях и отыскивая информацию о них в интернете.

Правозащитники подчеркивают, что согласно позиции Комитета по правам человека такие правонарушения, как «поощрение терроризма», «экстремистская деятельность», «восхваления», «прославления» или «оправдания» терроризма, должны иметь четкие определения для гарантии того, что их применение не ведет к неуместному или несоразмерному вмешательству в осуществление права на свободное выражение мнений.

Капитан Денис Урад был задержан в марте 2021 года по обвинению в государственной измене. Сообщалось, что, находясь на дежурстве на посту спецсвязи Генштаба, он сфотографировал и отправил в телеграм-канал секретное письмо министра внутренних дел министру обороны о вовлечении военнослужащих для охраны государственных объектов в случае массовых беспорядков.

Правозащитники подчеркивают, что в соответствии с законом «Об информации, информатизации и защите информации» не могут быть ограничены доступ, распространение или предоставление информации о фактах нарушения законности и информации, отражающей состояние общественной безопасности.

«Нет сомнения, что Д.Урад действовал в общественных интересах, а обоснование министром внутренних дел цели привлечения военнослужащих к полицейским функциям «для охраны объектов, подлежащих государственной охране, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, и объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей», — это манипуляция нормами закона, т.к., например, в деревнях Боровляны и Копище Минского района, куда планировалось направить 50 военнослужащих, таких объектов нет, а есть очаги мирной протестной активности граждан (комплекс «Новая Боровая» в д.Копище)», — говорится в заявлении.

С учетом личных качеств обоих обвиняемых, считают правозащитники, любое расследование в отношении Майоровой и Урада могло вестись в условиях, когда они находятся на свободе, с обеспечением гарантий явки в органы расследования и в суд, «поэтому заключение их под стражу следует расценивать как произвольное лишение свободы».

«С тревогой отмечая, что уголовное преследование Майоровой и Урада ведется по одним из наиболее тяжких составов преступлений, заявляем, оно является политически мотивированным, а сами перечисленные лица — политическими заключенными», — подчеркивают авторы заявления.

Они требуют от властей Беларуси немедленно освободить Ольгу Майорову и Дениса Урада и прекратить их уголовное преследование.

Документ подписали 10 правозащитных организаций: лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна»; Белорусский ПЕН-центр; РОО «Правовая инициатива»; Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова; Центр правовой трансформации Lawtrend; «Инициатива FORB»; Белорусский документационный центр; консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман константа»; Белорусская ассоциация журналистов; РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет».

Читайте также: