Героиня мема «Девочка-катастрофа» заработала почти полмиллиона долларов на своем фото

Источник материала: Tut.by

Зоуи Рот, более известная, как героиня мема «Девочка-катастрофа» (Disaster girl), продала свое известное фото за криптовалюту — в пересчете сумма составляет 470 тысяч долларов. Об этом сообщает Insider.



Фото: Dave Roth, flickr.com

Как мы рассказывали ранее, Зоуи Рот прославилась благодаря своему папе-фотографу Дэвиду Роту (Dave Roth). Еще в 2004-м он снял свою четырехлетнюю дочь на фоне тренировочного тушения пожара в Северной Каролине. «В столе» фотография лежала три года, и только в 2007-м Дэвид опубликовал ее на хостинге Zooomr, где пользователи сразу начали активно комментировать снимок. А еще через год фотограф подался с этим изображением на профессиональный конкурс — и выиграл его. Одним из призов была публикация снимка в журнале. После этого фото Зоуи стало мемом.

В 2016 году журналисты таблоида The Sun нашли девушку: к тому моменту она уже поступила в колледж. Тогда Зоуи признавалась, что она гордится быть «девочкой-катастрофой». Единственным моментом, когда она «чувствовала себя некомфортно», стала фотожаба, где лицо Зоуи «наклеили» на тело Гитлера.

42.TUT.BY связывался с американкой в 2019 году: на тот момент она все еще училась в колледже при университете в Чапел-Хилл (Северная Каролина), где изучала международные отношения и китайский.

— Люди никогда не узнают меня сами, — ответила нам Зоуи в Instagram . — Когда я им говорю, что девочка с мема — это я, они обычно удивляются и не верят мне. Однажды был забавный случай: профессор говорил со мной о мемах и привел в пример мой. Но он даже не знал, что эта девочка — я!

Однако семья долгое время не могла заработать на популярности снимка — пока девушка не решила продать исходное изображение как невзаимозаменяемый токен NFT.

Причем, по словам Зоуи, она и ее отец обращались за советом к другим знаменитостям с мемов, например, к Лайне Моррис (героиня мемов про чрезмерно навязчивую девушку) и Кайлу Крейвену (мем про «Неудачника Брайена»), и только после этого наняли менеджера и юриста, чтобы уладить логистику.

16 апреля Рот выставила фото «Девочка-катастрофа» в формате NFT-токена на 24-часовой аукцион, и цена очень скоро взлетела до 180 токенов Ether: криптовалюта на тот момент стоила 430 тысяч долларов, а в настоящее время — более 470 тысяч долларов. Аукцион был выигран участником торгов по имени «3FMusic».

Теперь Зоуи Рот теперь планирует разделить выручку со своей семьей. Причем она не полностью потеряла права на проданное фото — каждый раз, когда NFT будет перепродаваться, она станет получить 10% от сделки.