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Героиня мема «Девочка-катастрофа» заработала почти полмиллиона долларов на своем фото
Источник материала: Tut.by
Зоуи Рот, более известная, как героиня мема «Девочка-катастрофа» (Disaster girl), продала свое известное фото за криптовалюту — в пересчете сумма составляет 470 тысяч долларов. Об этом
Как мы
В 2016 году журналисты таблоида The Sun
42.TUT.BY связывался с американкой в 2019 году: на тот момент она все еще училась в колледже при университете в Чапел-Хилл (Северная Каролина), где изучала международные отношения и китайский.
— Люди никогда не узнают меня сами, — ответила нам Зоуи в
Однако семья долгое время не могла заработать на популярности снимка — пока девушка не решила продать исходное изображение как невзаимозаменяемый токен NFT.
Причем, по словам Зоуи, она и ее отец обращались за советом к другим знаменитостям с мемов, например, к Лайне Моррис (героиня мемов про чрезмерно навязчивую девушку) и Кайлу Крейвену (мем про «Неудачника Брайена»), и только после этого наняли менеджера и юриста, чтобы уладить логистику.
16 апреля Рот выставила фото «Девочка-катастрофа» в формате NFT-токена на 24-часовой аукцион, и цена очень скоро взлетела до 180 токенов Ether: криптовалюта на тот момент стоила 430 тысяч долларов, а в настоящее время — более 470 тысяч долларов. Аукцион был выигран участником торгов по имени «3FMusic».
Теперь Зоуи Рот теперь планирует разделить выручку со своей семьей. Причем она не полностью потеряла права на проданное фото — каждый раз, когда NFT будет перепродаваться, она станет получить 10% от сделки.
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Она выставила фото «Девочка-катастрофа» в формате NFT-токена на аукцион.
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