ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дочь Уилла Смита Уиллоу призналась, что придерживается полиаморных взглядов

29.04.2021 15:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Дочь голливудской звезды, актера Уилла Смита — Уиллоу Смит — откровенно рассказала о своем отношении к любви, браку и межполовым связям в шоу Red Table Talk. Этой осенью ей исполнится 21 год, пишет Hello.

Актриса и певица заявила, что придерживается полиаморных взглядов и что уже объяснила свою позицию своей 49-летней матери Джаде Пинкетт-Смит и 67-летней бабушке Эдриен Банфилд-Норрис. О том, как они отреагировали на это заявление, и том, знает ли об этом ее звездный отец, девушка не соощила.


Кадр из шоу

— В полиамории, как я чувствую, главное — свобода выбора честных отношений. Зачем вступать в моногамные отношения только потому, что все вокруг говорят, будто это правильно. Анализируя полиаморию, понимаешь, что основная причина разводов — это неверность, — эмоционально заявила Уиллоу.

Полиамория — это форма немоногамии, при которой допускается возможность любовных отношений с несколькими людьми одновременно, но обязательно с согласия и одобрения всех участников любовного многогранника. Людей, которые принимают эту систему взглядов на любовь, называют многолюбы. Главное отличие полиамории от полигамии в том, что в основу первой ее приверженцы ставят любовь и осознанное к ней отношение. Уиллоу Смит считает, что полиамория более честная и открытая форма взаимоотношений между людьми.

— Приведу пример. Допустим, вам не всегда хочется секса, а вашему партнеру — да. И что же, ты скажешь — только потому, что у меня нет таких потребностей, и у тебя их тоже быть не должно?! — сказала девушка и добавила, что в ее окружении полиаморна только она, хотя секса у нее меньше, чем у ее друзей. И на вопрос матери о том, сколько одновременно романов она могла завести, ответила, что «вряд ли больше двух».

Уиллоу Смит также призналась, что считает институт брака устаревшим и не очень приемлемым для себя:

— Тема брака меня раздражает. Я могла бы выйти замуж в одном единственном случае — если я и мой партнер или партнеры заходим помогать людям и для этого будет необходимо объединить наши финансы.

Напомним, ранее Уиллоу одновременно с мамой Джадой Пинкетт-Смит признались в сексуальном влечении к женщинам. При этом 20-летняя дочь артистов добавила, что еще не состояла в отношениях с девушками.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20-летняя актриса призналась, что она не против полиаморных отношений.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вы ў бясьпецы з намі!». Міліцыя адмовілася ад пераатэстацыі пінскіх супрацоўнікаў, якія «страцілі сон і апэтыт»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by