Врач объясняет, что важно сделать при отравлении лекарствами, пока не приехала скорая

Источник материала: Tut.by

22 апреля в Петрикове двое детей отравились таблетками и попали в отделение районной больницы. К счастью, им вовремя была оказана помощь — малышей уже выписали. Вместе с врачом-терапевтом Алиной Лещенко HEALTH.TUT.BY составил простую инструкцию: как помочь человеку, отравившемуся лекарствами.



Алина Лещенко Врач-терапевт первой категории медицинского центра «Форестмед»

Какие первые признаки отравления лекарствами?

Заподозрить отравление лекарствами можно по расстройству сознания человека: он вялый, сонливый, мало реагирует на окружающих, у него подкашиваются ноги и ярко выражена слабость. Также, в зависимости от вида лекарства, может быть обратный эффект — перевозбуждение.

Некоторые препараты могут вызвать рвоту. Человек становится бледным, у него нарушается частота сердечных сокращений и показатели артериального давления: чаще всего наблюдается падение давления и учащение пульса.

Эти признаки характерны и для детей, и для взрослых. Отравление лекарствами очень опасно, так как может привести даже к коме.

Какой должна быть первая помощь при отравлении лекарствами?

Если вы заметили признаки отравления или увидели пустой флакон лекарства, разбросанные таблетки, элементы препаратов во рту человека — сразу вызывайте скорую помощь. Дальнейшие действия зависят от того, находится человек в сознании или нет.

Если взрослый или ребенок в сознании, первым делом нужно очистить ротовую полость от остатков препаратов и вызвать рвоту. Самое главное — стараться вызвать рвоту первые полчаса, когда произошло минимальное всасывание препарата.

Если отравился ребенок, сначала даем ему выпить 1−2 стакана холодной воды, а затем нажимаем на корень языка пальцем или шпателем. Взрослый, соответственно, может справиться с этим самостоятельно.

Если была рвота, укладываем человека на бок, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути. Если ребенок маленький, нужно очистить его ротовую полость от остатков рвоты (здесь счет времени идет на секунды, поэтому не обязательно искать чистую ткань, можно сделать это пальцами), а затем уложить его на бок.

Дальше по возможности дайте человеку какой-то адсорбент. Самый популярный, который рекомендует и ВОЗ — активированный уголь. Дозировка препарата большая. Согласно приказу по неотложной помощи детям: до трех лет — половина стакана воды с пятью измельченными таблетками, от 3 до 7 лет — 0,75 стакана воды с 7 измельченными таблетками, старше 7 лет — 10 измельченных таблеток на стакан воды. И очень важно всю дозировку дать за один раз.

Важный момент: нельзя вызывать рвоту и вливать жидкость, если ребенок в бессознательном состоянии и/или если ему меньше года. Также эта мера нецелесообразна, если с момента приема препаратов прошло больше двух часов.

Если после принятых вами мер вы видите, что ребенок активный, не показывает признаков отравления, все равно нужно дождаться скорой, чтобы убедиться в его состоянии, потому что большинство лекарственных препаратов могут давать отсроченные побочные эффекты. Также нельзя давать обезболивающие и противорвотные лекарства.

То же касается и взрослых: улучшение состояния не показатель полного излечения. В любом случае нужно дождаться приезда врача или самостоятельно пойти на прием.

Если человек без сознания, первым делом проверяем дыхание: слышится ли сопение носа, есть ли движение грудной клетки. Также проверяем пульс на сонных артериях, так как периферический пульс, который ищут на руках или ногах, можно не прощупать.

Затем проверяем проходимость ротовой полости на наличие тех же остатков таблеток, и, если была рвота, укладываем человека на бок, дожидаемся скорой помощи.

Если, например, вы находитесь за городом и в каком-то случае помощь не может приехать быстро, нужно самостоятельно вызывать такси или на своей машине ехать в ближайшую больницу.

Какие лекарства самые опасные в доме?

Для детей опасны все лекарственные средства: серьезное отравление может вызвать даже передозировка витаминов и сосудосуживающих носовых капель. Поэтому всегда нужно помнить о безопасности и хранить лекарства там, где дети не смогут их самостоятельно достать.