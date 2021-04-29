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На МКАД в районе Чижовки после ДТП сгорел автомобиль
Источник материала: Tut.by
Серьезная авария произошла днем 29 апреля на столичной кольцевой дороге, сообщили в ГАИ Минска.
Очевидцы сообщают, что, судя по всему, легковой автомобиль врезался в прицеп трактора, после чего загорелся. Информации о пострадавших пока нет.
— В связи с ДТП в районе 11-го километра внутреннего кольца МКАД образовался затор от Партизанского проспекта до надземного пешеходного перехода возле УЗ «10-я ГКБ», — сообщили в ГАИ.
Причины и обстоятельства аварии выясняются.
(Будет дополнено.)
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Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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