На МКАД в районе Чижовки после ДТП сгорел автомобиль

Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла днем 29 апреля на столичной кольцевой дороге, сообщили в ГАИ Минска.





Очевидцы сообщают, что, судя по всему, легковой автомобиль врезался в прицеп трактора, после чего загорелся. Информации о пострадавших пока нет.

— В связи с ДТП в районе 11-го километра внутреннего кольца МКАД образовался затор от Партизанского проспекта до надземного пешеходного перехода возле УЗ «10-я ГКБ», — сообщили в ГАИ.









Причины и обстоятельства аварии выясняются.

(Будет дополнено.)

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