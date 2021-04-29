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«Один из лучших анимационных семейных фильмов». Критики в восторге от нового мультфильма Netflix
Источник материала: Tut.by
Завтра на Netflix выходит мультфильм «Митчеллы против машин». Критики его уже посмотрели — и, судя по отзывам, они в восторге от того, что увидели. Кратко рассказываем, о чем мультфильм и каким он получился.
Что это за мультфильм
Это новый продюсерский проект режиссеров «Лего фильма» Криса Миллера и Фила Лорда. Режиссеры и сценаристы — Майкл Рианда и Джефф Роу («Гравити Фолз»). Любопытно, что при создании ленты очень много совмещали компьютерную графику с классической анимацией.
Сюжет такой: своеобразная американская семейка, которую едва ли можно назвать идеальной, отправляется в поездку на машине и оказывается посреди восстания роботов. Кто бы мог подумать, но теперь они — последняя надежда человечества на спасение.
Что о нем пишут
«Митчеллам против машин» предрекали славу самого оригинального мультфильма года, ведь трейлер и сюжет намекали на милую и добрую комедию про конфликт поколений и зависимость современного человека от гаджетов. К тому же одна из центральных тем мультфильма — научно-фантастическая.
Критики уже посмотрели мультфильм, и их предположения оправдались: он им понравился. На
Так, Lola Lambchops
— Это мультфильм с умными комментариями о нашей зависимости от технологий и невероятно сильной дизайнерской работой.
Критик более известного журнала Empire
— Мультфильм показывает совершенно новый визуальный язык в художественной анимации.
Издание HeyUGuys
— Он глупый, красочный, смешной и милый, чтобы понравиться детям до 12 лет, но в это же время он мудрый, остроумный и достаточно эмоционально сложный, чтобы удержать внимание взрослых.
«Митчеллы против машин» выйдет на Netflix завтра, 30 апреля. К слову, в минском прокате все еще идет
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Завтра на Netflix выходит мультфильм «Митчеллы против машин». Критики его уже посмотрели - и, судя по отзывам, они в восторге от того, что увидели. Кратко рассказываем, о...
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