«Один из лучших анимационных семейных фильмов». Критики в восторге от нового мультфильма Netflix

Источник материала: Tut.by

Завтра на Netflix выходит мультфильм «Митчеллы против машин». Критики его уже посмотрели — и, судя по отзывам, они в восторге от того, что увидели. Кратко рассказываем, о чем мультфильм и каким он получился.





Что это за мультфильм

Это новый продюсерский проект режиссеров «Лего фильма» Криса Миллера и Фила Лорда. Режиссеры и сценаристы — Майкл Рианда и Джефф Роу («Гравити Фолз»). Любопытно, что при создании ленты очень много совмещали компьютерную графику с классической анимацией.

Сюжет такой: своеобразная американская семейка, которую едва ли можно назвать идеальной, отправляется в поездку на машине и оказывается посреди восстания роботов. Кто бы мог подумать, но теперь они — последняя надежда человечества на спасение.

Что о нем пишут

«Митчеллам против машин» предрекали славу самого оригинального мультфильма года, ведь трейлер и сюжет намекали на милую и добрую комедию про конфликт поколений и зависимость современного человека от гаджетов. К тому же одна из центральных тем мультфильма — научно-фантастическая.

Критики уже посмотрели мультфильм, и их предположения оправдались: он им понравился. На Rotten Tomatoes у «Митчеллы против машин» сейчас 97% рейтинга свежести. Приведем несколько отзывов о мультфильме.

Так, Lola Lambchops пишет , что это один из лучших анимационных семейных фильмов, которые она видела. Коллеги с сайта RogerEbert.com обращают внимание , что мультфильм стал для них приятным сюрпризом — и станет таким для семей, которые ищут что-нибудь новенькое в этом сезоне.

— Это мультфильм с умными комментариями о нашей зависимости от технологий и невероятно сильной дизайнерской работой.

Критик более известного журнала Empire считает : то, что он увидел, — это захватывающее, головокружительное семейное приключение.

— Мультфильм показывает совершенно новый визуальный язык в художественной анимации.





Издание HeyUGuys предрекает фильму звание одного из лучших анимационных фильмов года, ведь он изобретательный, забавный и сделан с душой. А автор Globe and Mail добавляет , что мульт понравится вообще всем.

— Он глупый, красочный, смешной и милый, чтобы понравиться детям до 12 лет, но в это же время он мудрый, остроумный и достаточно эмоционально сложный, чтобы удержать внимание взрослых.

«Митчеллы против машин» выйдет на Netflix завтра, 30 апреля. К слову, в минском прокате все еще идет мультфильм «Душа» от студии Pixar — его тоже очень хвалили критики, а еще это лучший мультфильм года, по версии академиков «Оскара».