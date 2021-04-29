ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кети Топурия показала видео с трехмесячным сыном и растрогала сеть

29.04.2021 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Кети Топурия впервые показала видеоролик с маленьким сыном: новая откровенная запись в Instagram удивила фолловеров звезды.

В январе 2021 года Топурия стала мамой во второй раз: певица родила сына от мужа-белоруса Льва Деньгова. Звезда, которая скрывала свою беременность и отношения с бизнесменом, до последнего старалась не показывать малыша.

На днях Топурия все же решилась поделиться коротким роликом в сети: звезда показала видео, на котором держит трехмесячного сына.

В кадре певица примерила фильтр с пиратской маской, а вот мальчик был отвернут от объектива камеры так, чтобы подписчики могли видеть лишь его затылок.

"Я тебя съем и все. Знаете, что я сейчас съем этого мальчика?", – сказала певица и поцеловала ребенка.

Видео быстро разлетелось по всем фанатским группам и умилило поклонников.

"Этот малыш может свести с ума"; "Не могу дождаться того дня, когда мы увидим его личико"; "Так трогательно", – прокомментировали фанаты.

Напомним, что у Топурии также подрастает дочь от первого брака – пятилетняя Оливия.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи социальных сетей активно обсуждают новую публикацию-откровение солистки A’Studio.
 
Новости дня
Новости разные
 
Из аптек пропали лекарства, необходимые для онкобольных?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by