Кети Топурия показала видео с трехмесячным сыном и растрогала сеть

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Кети Топурия впервые показала видеоролик с маленьким сыном: новая откровенная запись в Instagram удивила фолловеров звезды.

В январе 2021 года Топурия стала мамой во второй раз: певица родила сына от мужа-белоруса Льва Деньгова. Звезда, которая скрывала свою беременность и отношения с бизнесменом, до последнего старалась не показывать малыша.

На днях Топурия все же решилась поделиться коротким роликом в сети: звезда показала видео, на котором держит трехмесячного сына.

В кадре певица примерила фильтр с пиратской маской, а вот мальчик был отвернут от объектива камеры так, чтобы подписчики могли видеть лишь его затылок.

"Я тебя съем и все. Знаете, что я сейчас съем этого мальчика?", – сказала певица и поцеловала ребенка.

Видео быстро разлетелось по всем фанатским группам и умилило поклонников.

"Этот малыш может свести с ума"; "Не могу дождаться того дня, когда мы увидим его личико"; "Так трогательно", – прокомментировали фанаты.

Напомним, что у Топурии также подрастает дочь от первого брака – пятилетняя Оливия.

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