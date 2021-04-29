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Кети Топурия показала видео с трехмесячным сыном и растрогала сеть
29.04.2021 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица Кети Топурия впервые показала видеоролик с маленьким сыном: новая откровенная запись в Instagram удивила фолловеров звезды.
В январе 2021 года Топурия
На днях Топурия все же решилась поделиться коротким роликом в сети: звезда показала видео, на котором держит трехмесячного сына.
В кадре певица примерила фильтр с пиратской маской, а вот мальчик был отвернут от объектива камеры так, чтобы подписчики могли видеть лишь его затылок.
"Я тебя съем и все. Знаете, что я сейчас съем этого мальчика?", – сказала певица и поцеловала ребенка.
Видео быстро разлетелось по всем фанатским группам и умилило поклонников.
"Этот малыш может свести с ума"; "Не могу дождаться того дня, когда мы увидим его личико"; "Так трогательно", – прокомментировали фанаты.Напомним, что у Топурии также подрастает дочь от первого брака – пятилетняя Оливия.
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