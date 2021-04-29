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Из аптек пропали лекарства, необходимые для онкобольных?

29.04.2021 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр – Sputnik. В Беларуси из аптек исчезли лекарства, необходимые в лечении онкологии. Об этом свидетельствуют данные из ресурсов по поиску лекпрепаратов.

К примеру, во всех белорусских аптеках сейчас отсутствует противоопухолевый препарат Цисплатин. На всю республику в продаже не осталось сейчас ни одной пачки Иринотекана (как литовского и немецкого производства, так и белорусского).

Скриншот портала 103.by

Тамоксифен остался лишь в 12 аптеках страны, большинство из которых в Бресте, есть препарат в Малорите, Пинске, Ивацевичах, Ляховичах и некоторых других небольших городах.

Еще в обед аптеки сообщали о некоторых остатках Кадсила в 6 аптеках страны, однако на данный момент и этот препарат (который, к слову, стоил по 5800-9000 рублей) уже закончился.

Скриншот портала 103.by

Получить оперативный комментарий от Министерства здравоохранения не удалось, материал будет дополнен.

Больной вопрос

Напомним, 15 апреля заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко опроверг слухи о нехватки лекарств для лечения онкологии, назвав распространяющую информацию недостоверной. В частности он приводил в пример и препарат Цисплатин (его сейчас не найти ни в одной белорусской аптеке).

"В Беларуси - по всей онкологической, кардиологической и ковидной линейке в наличии полный спектр лекарств. Более того, имеется трехмесячный запас препаратов. Я приведу пример — это противоопухолевый Цисплатин. Его запасы у нас есть во всех регионах - 30 % годовой потребности. Сейчас будет проведена еще одна закупка этого препарата", - заверял Дмитрий Чередниченко.

Замминистра подчеркивал, что кардиология, онкология и педиатрия всегда были приоритетами госполитики в области здравоохранения, отметив, что даже в трудные времена эпидемии Беларусь смогла обеспечить граждан необходимыми онколекарствами.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Ряд препаратов, которые используются в онкологии, невозможно найти белорусских аптеках, а некоторых наименований осталось лишь пару упаковок на всю республику.
 
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