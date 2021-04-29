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Белорусу с 24 тысячами рублей на счете позвонил «банк». Угадайте, что было дальше

29.04.2021 15:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

14 апреля жителю Барановичей неизвестный позвонил на Viber и представился сотрудником банка. Он сообщил, что с банковской карты мужчины пытаются снять деньги и для остановки операции нужно передать реквизиты карты. В результате мужчина потерял крупную сумму, передает Следственный комитет.

Разговор между мошенником и 62-летним жителем Барановичей длился целый час. Сперва мошенник снял со счета более 24 тысяч рублей. Затем мужчина рассказал, что у него есть карточка другого банка, и назвал ее реквизиты. Злоумышленники оформили на имя потерпевшего онлайн-кредит более чем на 8 тысяч рублей. Суммарно у мужчины похитили более 33 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 212 — «Хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в особо крупном размере».

 
 
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14 апреля жителю Барановичей неизвестный позвонил на Viber и представился сотрудником банка. Он сообщил, что с банковской карты мужчины пытаются снять деньги и для...
 
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