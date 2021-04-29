В первом квартале продано 347 миллионов смартфонов, и вот кто на первом месте

Источник материала: Onliner

Компания Canalys составила отчет о продажах смартфонов в первом квартале 2021 года. Лидером по количеству отправленных в продажу мобильников стала Samsung с показателем в 76,5 млн девайсов, что составляет около 22% рынка. Для корейского технологического гиганта объемы в количественном выражении выросли на 27% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

Второе место — у Apple с долей рынка 15% и 52,4 млн проданных смартфонов. Замыкает тройку лидеров Xiaomi с долей 14% и 49 млн отгруженных смартфонов. Судя по всему, Apple придется напрячься, чтобы оторваться от нового конкурента.





Следом в списке идут Oppo и vivo, а также «остальные» бренды. Oppo и vivo, кстати, идут нос к носу с показателями 37,6 и 36 млн проданных смартфонов соответственно (доли рынка – 11% и 10%). Как следует из отчета, из упоминаемых брендов лишь доля Samsung сохранилась на прежнем уровне, остальные выросли в процентных показателях. При этом во всех случаях зарегистрирован заметный рост количества проданных смартфонов.





Пандемия, говорят аналитики, положительно сказалась на продажах, и тенденция может продолжиться. Ограничить ее может снижение объемов поставок электронных компонентов — в последнее время все чаще говорят об их дефиците.