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В первом квартале продано 347 миллионов смартфонов, и вот кто на первом месте

29.04.2021 15:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Canalys составила отчет о продажах смартфонов в первом квартале 2021 года. Лидером по количеству отправленных в продажу мобильников стала Samsung с показателем в 76,5 млн девайсов, что составляет около 22% рынка. Для корейского технологического гиганта объемы в количественном выражении выросли на 27% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

Второе место — у Apple с долей рынка 15% и 52,4 млн проданных смартфонов. Замыкает тройку лидеров Xiaomi с долей 14% и 49 млн отгруженных смартфонов. Судя по всему, Apple придется напрячься, чтобы оторваться от нового конкурента.

В первом квартале продано 347 миллионов смартфонов, и вот кто на первом месте

Следом в списке идут Oppo и vivo, а также «остальные» бренды. Oppo и vivo, кстати, идут нос к носу с показателями 37,6 и 36 млн проданных смартфонов соответственно (доли рынка – 11% и 10%). Как следует из отчета, из упоминаемых брендов лишь доля Samsung сохранилась на прежнем уровне, остальные выросли в процентных показателях. При этом во всех случаях зарегистрирован заметный рост количества проданных смартфонов.

В первом квартале продано 347 миллионов смартфонов, и вот кто на первом месте

Пандемия, говорят аналитики, положительно сказалась на продажах, и тенденция может продолжиться. Ограничить ее может снижение объемов поставок электронных компонентов — в последнее время все чаще говорят об их дефиците.

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Компания Canalys составила отчет о продажах смартфонов в первом квартале 2021 года. Лидером по количеству отправленных в продажу мобильников стала Samsung с показателем в...
 
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