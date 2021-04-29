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Песков: Масштаб заговора в Беларуси говорит о помощи со стороны другого государства
29.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Масштаб подготовки переворота в Беларуси говорит о том, что он не мог быть спланирован без участия зарубежного государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Мы представляем себе объем заговора. Речь шла не просто о ликвидации президента, о взятии в заложники членов его семьи, а речь шла о таких сложных действиях, как, например, выключение и блокирование энергосистемы целой страны. Как вы понимаете, группа иммигрантов в Америке не может говорить о кибердействиях, направленных на блокирование энергосистемы страны.
Без помощи или без поручения «государства Икс» такие действия выполнять невозможно и даже невозможно планировать. Это тот факт неоспоримый, которым мы можем оперировать, — сказал Песков, сообщает
Несколько дней назад Песков заявил, что спецслужбы России обладают всеми необходимыми доказательствами заговора против Лукашенко.
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