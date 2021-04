Што Лукашэнка хоча памяняць у Канстытуцыі? Меркаваньне экспэрта

Источник материала: Свабода

На гэтыя пытаньні каналу Свабода Premium адказвае Андрэй Елісееў, дырэктар у пытаньнях дасьледаваньняў цэнтру Eurasian States in Transition, экспэрт міжнароднай ініцыятывы iSANS (The International Strategic Action Network for Security).

Елісееў

Палітычны рэжым у Беларусі можна трактаваць як пэрсаналісцкі вайсковы рэжым, гэта тыповы султанісцкі рэжым

Адзін з галоўных накірункаў зьмены Канстытуцыі — наданьне Ўсебеларускаму народнаму сходу (УНС) канстытуцыйнага статусу, наданьне Лукашэнкі дадатковага статусу старшыні прэзыдыюму УНС

Таксама могуць быць зьмены ва ўзроставым цэнзе, а таксама можа быць павялічаны тэрмін прэзыдэнцтва з пэрспэктывай спадкаемства пад малодшага сына

І трэцяя зьмена, якая можа адбыцца — гэта скасаваньне прамых прэзыдэнцкіх выбараў, абраньне прэзыдэнта парлямэнтам ці УНС

Рэжым застаецца пэрсаналісцкім, ён ня робіцца калегіяльным, хунтай, Лукашэнка па-ранейшаму кіруе аднаасобна

Але вельмі істотна вырасла роля сілавога кампанэнта

Калі я кажу пра вайсковы характар рэжыму, я маю на ўвазе ня толькі прадстаўнікоў войска, але наагул сілавікоў, людзей з сілавым бэкграўндам — гэта і КДБ, і МУС

У нядаўняй нарадзе ў Лукашэнкі, дзе абмяркоўвалася закрыцьцё дыпляматычных прадстаўніцтваў, удзельнічалі не адно дыпляматы, а генэралітэт

Нават рашэньні, якія наўпрост не зьвязаныя з аховай правапарадку, прымаюцца з удзелам людзей з сілавым «профілем»

Лукашэнка ня хоча цалкам паліць масты з Захадам і з Украінай, гэта трэба яму дзеля ўзаемадзеяньня з Крамлём, яму трэба як-небудзь нармалізаваць адносіны з Захадам

Султанізм — гэта адзін зь відаў рэжымаў у тыпалёгіі палітолягаў Хуана Лінца і Альфрэда Стэпана

У адрозьненьні ад таталітарызму ў султанісцкіх рэжымах няма вызначанай ідэалёгіі

У адрозьненьні ад іншых відаў аўтарытарызму пры султанізме зусім мізэрная роля інстытутаў і Беларусь — прыклад такога рэжыму

Таксама асаблівасьць султанізму — гэта тэндэнцыя да дынастычнай спадкаемнасьці, імкненьне кіраўніка перадаць уладу сваім сваякам, найперш сынам

Дэкрэт аб паўнамоцтвах Рады бясьпекі — гэта не мэханізм плянавага транзыту, гэта інструмэнт запалохваньня мажлівых удзельнікаў змовы супраць Лукашэнкі

Лукашэнка можа застацца на пасадзе старшыні УНС ці Рады бясьпекі і аддаць прэзыдэнцкую пасаду нейкаму рэгенту

Заява старшыня канстытуцыйнай камісіі Пятра Міклашэвіча, што Беларусь застанецца прэзыдэнцкай рэспублікай, ня супярэчыць гэтай схеме

Што вядома пра пляны зьмяніць Канстытуцыю

Шэраг паўнамоцтваў прэзыдэнта прапануецца замацаваць за ўрадам, заявіў 28 красавіка падчас пасяджэньня канстытуцыйнай камісіі яе кіраўнік, старшыня Канстытуцыйнага суду Пётра Міклашэвіч

Мінулы 25-гадовы пэрыяд пацьвердзіў эфэктыўнасьць, абгрунтаванасьць і мэтазгоднасьць функцыянаваньня інстытуту прэзыдэнцтва і сёньня няма абʼектыўнай неабходнасьці мяняць форму кіраваньня ў Беларусі на парлямэнцкую або парлямэнцка-прэзыдэнцкую, – сказаў Міклашэвіч

24 красавіка Лукашэнка заявіў, што падпіша дэкрэт, па якім улада ў Беларусі пяройдзе да Рады бясьпекі ў «экстранай сытуацыі»

Рэзалюцыя шостага Ўсебеларускага народнага сходу, які прайшоў у лютым сёлета, утрымлівае заклік да прызнаньня УНС «вышэйшай формай народнага прадстаўніцтва з заканадаўчым замацаваньнем яго асаблівага прававога статусу».