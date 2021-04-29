"Инспекторы "прочесали" озеро специальными орудиями и извлекли из воды 16 сетей общей длиной более километра. При этом выпустили в водоем десятки особей отборной рыбы. По визуальным оценкам браконьерский улов составил не менее 300 кг", - отметили в ведомстве.





Там напомнили, что за незаконный улов в период нереста нарушителям придется возмещать вред в тройном размере. Например, каждая особь леща обойдется в 9 базовых величин (Br261). А если ущерб достигнет 100 базовых величин, может быть возбуждено уголовное дело.









На Споровском благоприятные условия для нереста, при большой площади (1140 га) средняя глубина водоема составляет всего 1,4 м. Сейчас в озере активно нерестится лещ.





ФОТО: gosinspekciya.gov.by