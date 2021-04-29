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Инспекторы "прочесали" и выловили 16 сетей, из которых освободили около 300 кг рыбы
Источник материала: Партизан
Инспекторы природоохраны провели рейд на озере Споровском масштабный рейд, в котором участвовало несколько экипажей из областной и межрайонных инспекций Брестской области, сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте.
"Инспекторы "прочесали" озеро специальными орудиями и извлекли из воды 16 сетей общей длиной более километра. При этом выпустили в водоем десятки особей отборной рыбы. По визуальным оценкам браконьерский улов составил не менее 300 кг", - отметили в ведомстве.
Там напомнили, что за незаконный улов в период нереста нарушителям придется возмещать вред в тройном размере. Например, каждая особь леща обойдется в 9 базовых величин (Br261). А если ущерб достигнет 100 базовых величин, может быть возбуждено уголовное дело.
На Споровском благоприятные условия для нереста, при большой площади (1140 га) средняя глубина водоема составляет всего 1,4 м. Сейчас в озере активно нерестится лещ.
ФОТО: gosinspekciya.gov.by
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Инспекторы природоохраны провели рейд на озере Споровском масштабный рейд, в котором участвовало несколько экипажей из областной и межрайонных инспекций...
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