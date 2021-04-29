Пресс-секретарь Путина намекнул на высокий уровень вовлечения США в ситуацию вокруг Беларуси

Масштаб подготовки государственного переворота в Беларуси говорит о том, что он не мог быть спланирован без участия зарубежного государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС .



Дмитрий Песков. Фото: aif.ru.

«Мы представляем себе объем заговора, — сказал он. — Речь шла не просто о ликвидации президента, о взятии в заложники членов его семьи, а речь шла о таких сложных действиях, как, например, выключение и блокирование энергосистемы целой страны. Как вы понимаете, группа иммигрантов в Америке не может говорить о кибердействиях, направленных на блокирование энергосистемы страны. Без помощи или без поручения «государства Икс» такие действия выполнять невозможно и даже невозможно планировать. Это тот факт неоспоримый, которым мы можем оперировать».

Отвечая на вопрос о том, знал ли президент США Джо Байден о готовящемся покушении и был ли в него вовлечен, Песков подчеркнул, что «каких-то точных индикаций нет, и вряд ли они могут быть».

По словам Пескова, у российской стороны есть «четкое понимание уровня американского вовлечения в ситуацию, связанную с Беларусью».

17 апреля Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей, и связал ее со спецслужбами США. По его словам, участвовали в заговоре председатель Партии БНФ Григорий Костусев, политолог Александр Федута и американский адвокат белорусского происхождения Юрий Зенкович.

В тот же день ФСБ России сообщила, что задержанные в Москве Федута и Зенкович планировали военный переворот в Беларуси и физическое устранение Лукашенко. Утверждалось, что в российскую столицу Зенкович прибыл «после проведенных консультаций в США и Польше».

Варшава и Вашингтон опровергли утверждение ФСБ России о причастности к подготовке покушения на Лукашенко.

Начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек вечером 21 апреля в эфире программы «Понятная политика плюс» на телеканале «Беларусь 1» заявил, что четверым задержанным по делу о попытке госпереворота предъявлены обвинения, все они дают признательные показания.

«В настоящее время четырем задержанным лицам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса — это заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Все они дают признательные показания и активно сотрудничают со следствием», — сказал Бычек. Имя четвертого задержанного он не назвал.

Позже стало известно, что это Ольга Голубович — бывшая сотрудница минского офиса Зенковича.

24 апреля в ходе поездки по чернобыльским районам Лукашенко сообщил, что в числе заговорщиков был сотрудник спецслужб, который исполнял роль продавшегося генерала. «Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию», — сказал Лукашенко.

Согласно утверждению Лукашенко, мятежники рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ, и если бы получилось столкнуть их, то началась бы «самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна». У заговорщиков якобы также были планы отключить энергосистему столицы. Фактически это означает, что планировалась кибератака на страну, а подобную операцию можно осуществить лишь на государственном уровне, несколько хакеров с этим не справятся, сказал Лукашенко.

По его утверждению, в списке чиновников, которых планировала интернировать новая власть, более 30 человек.