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С начала года собрано более 15 тонн пластмассовых крышечек в помощь больным детям

29.04.2021 15:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С начала года в рамках проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки» собрано более 15 тонн пластмассовых крышечек от ПЭТ-бутылок, средств бытовых парфюмерии и химии.

С начала года собрано более 15 тонн пластмассовых крышечек в помощь больным детям

Вырученные после сдачи крышечек на переработку средства будут направлены на помощь Максиму Диковицкому из Пинска, которому необходима инвалидная коляска, и на приобретение специального тренажера для Ульяны Самсон из Березовки.

Проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки» стартовал в середине 2018 года. Его реализует учреждение «СоциоЭкоЦентр». Средства, вырученные от продажи пластмассовых крышек переработчикам, направляются на приобретение медикаментов, мединвентаря и медоборудования для тяжело больных детей.

Проект «Новая жизнь в обмен на крышечки» реализуется при поддержке генерального партнера и спонсора унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

Специальные емкости для сбора пластмассовых крышечек установлены во многих торговых центрах, крупных магазинах, школах.

 

 

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С начала года в рамках проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки» собрано более 15 тонн пластмассовых крышечек от ПЭТ-бутылок, средств бытовых парфюмерии и химии.
 
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