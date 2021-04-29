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Резкого подорожания топлива в Беларуси не будет – Белнефтехим

29.04.2021 16:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр – Sputnik. Резкого подорожания автомобильного топлива в Беларуси не будет, заявил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Белорусские НПЗ работают в штатном режиме. Полная обеспеченность внутреннего рынка автомобильным топливом и политика сдерживающего ценообразования останутся неизменными", - заявил Sputnik Тищенко.

Он опроверг информацию в СМИ о дефиците и резком росте стоимости топлива. 

"Поэтому распространяемые в СМИ экспертные позиции о возможном дефиците и резком удорожании автомобильного топлива, безусловно, носят провокационный характер", - подчеркнул собеседник агентства. 

На этой неделе, 27 апреля, розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС вновь выросли на копейку. Это 12-е изменение стоимости бензина и дизеля с начала года – каждый раз топливо прибавляло в цене на копейку.

"Белнефтехим" ранее заявлял, что придерживается политики поэтапного изменения цен на автотопливо с учетом динамики цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ.

 
Теги: Минск
 
 
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С начала текущего года рост цены на автомобильное топливо составил шесть процентов, в последний раз бензин и солярка дорожали на этой неделе.
 
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