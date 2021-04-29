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Резкого подорожания топлива в Беларуси не будет – Белнефтехим
29.04.2021 16:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 апр – Sputnik. Резкого подорожания автомобильного топлива в Беларуси не будет, заявил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
"Белорусские НПЗ работают в штатном режиме. Полная обеспеченность внутреннего рынка автомобильным топливом и политика сдерживающего ценообразования останутся неизменными", - заявил Sputnik Тищенко.
Он опроверг информацию в СМИ о дефиците и резком росте стоимости топлива.
"Поэтому распространяемые в СМИ экспертные позиции о возможном дефиците и резком удорожании автомобильного топлива, безусловно, носят провокационный характер", - подчеркнул собеседник агентства.
На этой неделе, 27 апреля, розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС
"Белнефтехим" ранее заявлял, что придерживается политики поэтапного изменения цен на автотопливо с учетом динамики цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ.
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С начала текущего года рост цены на автомобильное топливо составил шесть процентов, в последний раз бензин и солярка дорожали на этой неделе.
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