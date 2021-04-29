Резкого подорожания топлива в Беларуси не будет – Белнефтехим

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр – Sputnik. Резкого подорожания автомобильного топлива в Беларуси не будет, заявил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Белорусские НПЗ работают в штатном режиме. Полная обеспеченность внутреннего рынка автомобильным топливом и политика сдерживающего ценообразования останутся неизменными", - заявил Sputnik Тищенко.

Он опроверг информацию в СМИ о дефиците и резком росте стоимости топлива.

"Поэтому распространяемые в СМИ экспертные позиции о возможном дефиците и резком удорожании автомобильного топлива, безусловно, носят провокационный характер", - подчеркнул собеседник агентства.

На этой неделе, 27 апреля, розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС вновь выросли на копейку . Это 12-е изменение стоимости бензина и дизеля с начала года – каждый раз топливо прибавляло в цене на копейку.

"Белнефтехим" ранее заявлял, что придерживается политики поэтапного изменения цен на автотопливо с учетом динамики цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ.