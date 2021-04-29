В Витебске пьяный мужчина угрожал ножом несовершеннолетним

Источник материала: ОНТ

Витебске пьяный мужчина угрожал ножом несовершеннолетним" class="one-news__figure-img">

В Витебске задержали мужчину, угрожавшего детям ножом. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Вечером 2 апреля к детям 9-11 лет во дворе подошел нетрезвый 36-летний мужчина и начал нецензурно высказываться в их адрес. Когда дети стали разбегаться, витебчанин попытался их догнать. Затем он подошел к компании постарше и стал угрожать им ножом. Подростки тоже убежали от него.

Затем оказалось, что мужчина угрожал насилием и двум совершеннолетним ребятам, которые попытались успокоить его, но заметили у него в руках нож.

В милицию поступило сразу три звонка от потерпевших и свидетелей. Правоохранители задержали подозреваемого. В его крови было 3,36 промилле.

Сейчас витебчанину предъявлено обвинение по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) УК. Он допрошен и находится под стражей.

Ранее мужчина был судим по статьям за разбой, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и покушение на убийство.

Фото: СК

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