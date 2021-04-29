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Кот из приюта пытался привлечь к себе внимание и развеселил всех (ВИДЕО)

29.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот из приюта пытался привлечь к себе внимание и развеселил всех (ВИДЕО)

Видео, в котором кот в приюте пытается привлечь к себе внимание, опубликовал ridus.ru.

В ролике, который записала сотрудница приюта, кот словно хочет очаровать подходящих к нему людей и пытается привлечь к себе внимание.

Видео с забавными прыжками пушистика набрали около 600 тыс. просмотров в Instagram.

Настойчивый кот развеселил комментаторов: «Такой хороший. Я бы с удовольствием его забрала», «Он так смешно дергает ногой», «Я надеюсь, что у него скоро появятся хозяева», – писали пользователи Сети. 

Фото: Pixabay.com

 

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Видео, в котором кот в приюте пытается привлечь к себе внимание, опубликовал ridus.ru. В ролике, который записала сотрудница приюта, кот словно хочет очаровать...
 
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