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Кот из приюта пытался привлечь к себе внимание и развеселил всех (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео, в котором кот в приюте пытается привлечь к себе внимание, опубликовал
В ролике, который записала сотрудница приюта, кот словно хочет очаровать подходящих к нему людей и пытается привлечь к себе внимание.
Видео с забавными прыжками пушистика набрали около 600 тыс. просмотров в Instagram.
Настойчивый кот развеселил комментаторов: «Такой хороший. Я бы с удовольствием его забрала», «Он так смешно дергает ногой», «Я надеюсь, что у него скоро появятся хозяева», – писали пользователи Сети.
Фото: Pixabay.com
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Видео, в котором кот в приюте пытается привлечь к себе внимание, опубликовал ridus.ru. В ролике, который записала сотрудница приюта, кот словно хочет очаровать...
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