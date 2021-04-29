Курсы валют на 30 апреля: доллар ослаб, российский рубль укрепился

Источник материала: ОНТ

Доллар ослаб, евро и российский рубль укрепились по отношению к белорусской валюте на торгах в четверг. Об этом сообщает сайт Белорусской валютно-фондовой биржи.

Национальным банком установлены следующие курсы по итогам торгов 29 апреля:

1 доллар США – 2,5616 белорусского рубля,

1 евро – 3,1027 белорусского рубля;

100 российских рублей – 3,4438 белорусского рубля.

По отношению к предыдущим торгам доллар подешевел на 0,0017 белорусского рубля, евровалюта стала дороже на 0,0088 белорусского рубля, 100 российских рублей подорожали на 0,0225 белорусского рубля.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram