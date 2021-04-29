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Курсы валют на 30 апреля: доллар ослаб, российский рубль укрепился
Источник материала: ОНТ
Доллар ослаб, евро и российский рубль укрепились по отношению к белорусской валюте на торгах в четверг. Об этом
Национальным банком установлены следующие курсы по итогам торгов 29 апреля:
1 доллар США – 2,5616 белорусского рубля,
1 евро – 3,1027 белорусского рубля;
100 российских рублей – 3,4438 белорусского рубля.
По отношению к предыдущим торгам доллар подешевел на 0,0017 белорусского рубля, евровалюта стала дороже на 0,0088 белорусского рубля, 100 российских рублей подорожали на 0,0225 белорусского рубля.
Фото: БЕЛТА
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Доллар ослаб, евро и российский рубль укрепились по отношению к белорусской валюте на торгах в четверг. Об этом сообщает сайт Белорусской валютно-фондовой биржи....
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