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Курсы валют на 30 апреля: доллар ослаб, российский рубль укрепился

29.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Курсы валют на 30 апреля: доллар ослаб, российский рубль укрепился

Доллар ослаб, евро и российский рубль укрепились по отношению к белорусской валюте на торгах в четверг. Об этом сообщает сайт Белорусской валютно-фондовой биржи.

Национальным банком установлены следующие курсы по итогам торгов 29 апреля:

1 доллар США – 2,5616 белорусского рубля,

1 евро – 3,1027 белорусского рубля;

100 российских рублей – 3,4438 белорусского рубля.

По отношению к предыдущим торгам доллар подешевел на 0,0017 белорусского рубля, евровалюта стала дороже на 0,0088 белорусского рубля, 100 российских рублей подорожали на 0,0225 белорусского рубля.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар ослаб, евро и российский рубль укрепились по отношению к белорусской валюте на торгах в четверг. Об этом сообщает сайт Белорусской валютно-фондовой биржи....
 
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