Родители не смогли забрать своего ребенка у суррогатной матери из-за пандемии: он живет у нее почти год

Источник материала: ОНТ

Необычную историю опубликовал ridus.ru .

Пара из Китая в сентябре 2019 года выбрала в качестве суррогатной матери 25-летнюю Эмили Крислип из Айдахо в США. Изначально оговаривалось, что родители будут во время родов в США. Эмили с мужем собиралась разрешить им находится в родильном зале, чтобы они увидели рождение ребенка.

Эмили родила девочку 18 мая 2020 года, но ее настоящие родители не смогли приехать из-за пандемии и попросили девушку и ее мужа Брэндона присмотреть за их дочерью в течение четырех недель, пока они не смогут забрать ее. Хоть это было и трудное решение, но супруги согласились. Их планы нарушил COVID-19, и им пришлось почти на целый год оставить у себя ребенка.





Эмили и Брэндон знают, что девочку придется однажды отдать, поэтому пытаются между собой и ребенком поставить определенные «барьеры.

Известно, что Эмили получила около 40 тыс. долларов за то, что стала суррогатной матерью. Она решилась на это после рождения собственного сына, когда ему исполнилось два года. Однако в настоящее время девушка уже не уверена в том, хочет ли она снова повторить такой опыт, но считает, это возможным.









Фото: instagram.com/emilychrislip





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