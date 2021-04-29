«Манчестер Сити» обыграл французский ПСЖ в ½ финала Лиги чемпионов

Источник материала: ОНТ

В футбольной Лиге чемпионов в полуфинальном матче английский «Манчестер Сити» одержал волевую победу над французским ПСЖ.

Счёт на 15-й минуте встречи открыл капитан парижан, защитник Маркиньос. Во втором тайме игроки «Манчестера» сумели исправить положение. Сначала Кевин де Брёйне сравнял счёт, а на 71-й минуте Рияд Махрез поставил точку в матче, отличившись со штрафного.

Ответный матч команды проведут в Манчестере 4 мая. Ранее в ещё одном полуфинале мадридский «Реал» и лондонский «Челси» разошлись миром – 1:1. Ответный поединок пройдёт 5 мая. Финал турнира примет Стамбул 29 мая.

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