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Генпрокуратура признала экстремистским материалом интервью Тихановской газете Intex-press
Источник материала: ОНТ
Барановичская межрайпрокуратура подала иск на опубликованное в газете Intex-press интервью со Светланой Тихановской. Данный материал признан экстремистским. Об этом
За это учредитель и издатель газеты ООО «Издательский дом Intex-press» привлечен судом к ответственности по ч.5 ст.23.5 КоАП. А Барановичский межрайонный прокурор вынес официальное предупреждение о недопустимости повторного нарушения закона о СМИ.
В связи с этим статья в газете, текст на сайте и видеозапись интервью признаны экстремистскими материалами.
Фото: БЕЛТА
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Барановичская межрайпрокуратура подала иск на опубликованное в газете Intex-press интервью со Светланой Тихановской. Данный материал признан экстремистским. Об...
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