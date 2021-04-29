Генпрокуратура признала экстремистским материалом интервью Тихановской газете Intex-press

Источник материала: ОНТ

Барановичская межрайпрокуратура подала иск на опубликованное в газете Intex-press интервью со Светланой Тихановской. Данный материал признан экстремистским. Об этом сообщили на сайте Генеральной прокуратуры.

За это учредитель и издатель газеты ООО «Издательский дом Intex-press» привлечен судом к ответственности по ч.5 ст.23.5 КоАП. А Барановичский межрайонный прокурор вынес официальное предупреждение о недопустимости повторного нарушения закона о СМИ.

В связи с этим статья в газете, текст на сайте и видеозапись интервью признаны экстремистскими материалами.

Фото: БЕЛТА

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