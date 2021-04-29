Спавший 900 лет вулкан начал извергаться в Исландии

Источник материала: ОНТ

В Исландии начал извергаться вулкан, который спал девять веков.





Лава течет по склонам горы и её фонтаны вырываются высоко в небо. Извержение не представляет опасности для жителей. Поэтому посмотреть на яркое, и такое редкое явление, на полуостров Рейкьянес съезжаются многочисленные туристы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram