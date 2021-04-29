|
Спавший 900 лет вулкан начал извергаться в Исландии
Источник материала: ОНТ
В Исландии начал извергаться вулкан, который спал девять веков.
Лава течет по склонам горы и её фонтаны вырываются высоко в небо. Извержение не представляет опасности для жителей. Поэтому посмотреть на яркое, и такое редкое явление, на полуостров Рейкьянес съезжаются многочисленные туристы.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Исландии начал извергаться вулкан, который спал девять веков. Лава течет по склонам горы и её фонтаны вырываются высоко в небо. Извержение не представляет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)