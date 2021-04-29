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Стало известно, когда начнётся регистрация на ЦТ
Источник материала: ОНТ
Регистрация на Централизованное тестирование стартует 2 мая и продлится до 1 июня, сообщили в Министерстве образования.
По будним дням пункт регистрации будет работать с 9 утра и до 7 вечера. 2, 15 и 29 мая – до 6 вечера. Выходные дни – 8, 9, 10, 11, 16, 22, 23 и 30 мая.
Регистрация на резервный день – с 2 по 9 июля (3 июля – выходной).
В связи с эпидемиологической ситуацией заявление на участие в ЦТ можно подать онлайн на сайте РИКЗ и лично в одном из пунктов регистрации.
Фото: БЕЛТА
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Регистрация на Централизованное тестирование стартует 2 мая и продлится до 1 июня, сообщили в Министерстве образования. По будним дням пункт регистрации будет...
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