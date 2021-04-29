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Власти Украины раскритиковали за прошедшее в Киеве шествие в память о дивизии СС «Галичина»

29.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Власти Украины раскритиковали за прошедшее в Киеве шествие в память о дивизии СС «Галичина»

Шествие националистов, а также украинские власти, которые допустили такое в Киеве, подверглись осуждениям.  


В некоторых заявлениях, в частности, говорится о том, что «Марш вышиванок» в память о дивизии СС «Галичина» свидетельствует о том, что в Украине власть захватывают националисты. При этом Европа молчит – реакции на сомнительное мероприятие оттуда не последовало. Дивизию СС «Галичина» сформировали в апреле 43-го. Просуществовала она чуть больше года – Красная армия разгромила ее под Львовом. 

Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где убиты полтысячи жителей. Войска СС, в состав которых была и дивизия «Галичина», признаны преступной организацией.

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Шествие националистов, а также украинские власти, которые допустили такое в Киеве, подверглись осуждениям.   В некоторых заявлениях, в частности, говорится о том,...
 
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