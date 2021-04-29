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Кулич – бабушкин рецепт: получается всегда, даже у новичков. Вы 100% будете довольны!

29.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кулич – бабушкин рецепт: получается всегда, даже у новичков. Вы 100% будете довольны!

Рецепт этого кулича проверен несколькими поколениями. Доказано на практике, что он получается у всех без исключения. Если вы никогда раньше не пекли куличи, хотите попробовать, но боитесь, сохраняйте себе рецепт и смело делайте. 100% останетесь довольны.

Как готовить: в 500 мл теплого молока добавьте 50 г дрожжей, 1 ст. л. сахара и 1 ст. л. муки, перемешайте и примерно на 30 мин. поставьте в теплое место. За это время на опаре сверху должна образоваться как бы «шапочка» – масса увеличивается в объеме и покрывается пузырьками.

Пока опара подходит, в отдельной миске смешайте 100 г растопленного сливочного масла, 1 ст. сахара и 2 яйца. Влейте готовую опару в яично-сливочную массу, перемешайте и постепенно добавьте около 800 г муки. Тесто не должно быть слишком жестким, но и не в коем случае не жидким (иначе куличи опадут).

Смазанные маслом формы заполните тестом на 1/3. Дайте им постоять минут 15 и выпекайте в духовке 40-50 мин при температуре 150-160°C. 

Секреты приготовления: 

1. Смешивайте все ингредиенты вручную, к примеру, деревянной большой ложкой. Миксер может нарушить структуру дрожжевого теста.

2. Продукты для кулича берите теплые (но не горячие) – подогрейте молоко, растопите сливочное масло, выложите заранее из холодильника яйца.

3. Если опара не увеличится в объеме через полчаса и в ней не будет пузырьков, значит, дрожжи «мертвые», не рабочие. С ними нельзя выпекать.  

4. Ставьте формы с тестом в холодную или чуть теплую духовку, чтобы постепенно происходило нагревание. И не открывайте духовку хотя бы полчаса после того, как поставите куличи.

5. Формы с куличами во время выпекания прикройте «крышкой» из фольги или пергамента, чтобы верх не подгорел. Через полчаса, когда духовку можно будет открыть, снимите «крышечки» и дайте изделиям подрумяниться сверху.

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Фото: dariol.od.ua

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Рецепт этого кулича проверен несколькими поколениями. Доказано на практике, что он получается у всех без исключения. Если вы никогда раньше не пекли куличи, хотите...
 
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