Гороскоп на 30 апреля: денежные поступления у Тельцов, конфликт у Дев и разочарования у Рыб

Источник материала: ОНТ

Завтра Овнам надо быть аккуратными в расходах. В течение дня вам не один раз придётся проявлять снисходительность и дружелюбие. Старайтесь прощать чужие ошибки.

У Тельцов ожидается поступление денежных средств. Новые люди могут сыграть важную роль в вашей жизни. Романтический вечер улучшит эмоциональное состояние.

Деловые встречи не принесут желаемых результатов Близнецам. Чтобы получить свою выгоду и не портить настроение, звёзды советуют вам перенести переговоры на другой день.

От Раков потребуется внимательность при работе с ценными и деловыми бумагами. Не исключены внезапные перепады настроения. Вечером посвятите себя семье.

Львы столкнутся с проблемой выбора, которая будет касаться отношений с деловыми партнёрами. Не бойтесь проявлять инициативу. Скоро вы получите за свою работу достойное вознаграждение.

У Дев в отношениях с родственниками намечается конфликт. Сохраняйте терпение и тактичность. Чрезмерная поспешность чревата непредсказуемыми последствиями.

Весам захочется веселья, но звёзды подготовили для вас другой сценарий. Аврал на работе заставит вас понервничать. Чем раньше вы начнёте выполнять дела, тем быстрее получите желаемый результат.

Благоприятный день для Скорпионов. Выгодное деловое предложение принимайте без сомнений. Вы будете готовы осуществить всё задуманное.

Звёзды рекомендуют Стрельцам продумать все планы заранее. Для восстановления душевного равновесия лучше всего подойдут занятия спортом или прогулка на свежем воздухе.

Сложный день предстоит Козерогам. Остерегайтесь общения с начальством. Не лучший момент для реализации крупных проектов. Постарайтесь меньше переживать по пустякам.

Настроение Водолеев будет на высоте. Отношения с любимым человеком потребуют от вас доброжелательности и терпения. Хороший день для начала отпуска. Вы давно нуждаетесь в отдыхе.

Завтра Рыбы будут витать в облаках. Чтобы не упустить ничего из виду, звёзды рекомендуют вам составить список дел и встреч. Разочаруют небольшие разногласия с близким человеком.

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