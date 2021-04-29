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«Белнефтехим» назвал провокационными разговоры о возможном дефиците или резком удорожании топлива
Источник материала: Onliner
Рынок автомобильного топлива в Беларуси сохранит стабильность, заявил корреспонденту
— Белорусские НПЗ работают в штатном режиме. Полная обеспеченность внутреннего рынка автомобильным топливом и политика сдерживающего ценообразования останутся неизменными, — заявил Александр Тищенко.
Напомним, что последний раз цены на топливо в Беларуси росли 27 апреля. В настоящее время ценник выглядит следующим образом (цены указаны за 1 литр топлива):
По информации «Белнефтехима», в апреле 2021 года средняя котировка нефти увеличилась по отношению к январю текущего года на 16,8 процента. Рост цены на моторное топливо с начала года составил 6 процентов.
— Распространяемые в СМИ экспертные позиции о возможном дефиците и резком удорожании автомобильного топлива, безусловно, носят провокационный характер, — подчеркнул Александр Тищенко.
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