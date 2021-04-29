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«Белнефтехим» назвал провокационными разговоры о возможном дефиците или резком удорожании топлива

29.04.2021 16:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Рынок автомобильного топлива в Беларуси сохранит стабильность, заявил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

— Белорусские НПЗ работают в штатном режиме. Полная обеспеченность внутреннего рынка автомобильным топливом и политика сдерживающего ценообразования останутся неизменными, — заявил Александр Тищенко.

Напомним, что последний раз цены на топливо в Беларуси росли 27 апреля. В настоящее время ценник выглядит следующим образом (цены указаны за 1 литр топлива):

  • АИ-98 — 2,14 руб.,
  • АИ-95 — 1,92 руб.,
  • АИ-92— 1,82 руб.,
  • ДТ — 1,92 руб.

По информации «Белнефтехима», в апреле 2021 года средняя котировка нефти увеличилась по отношению к январю текущего года на 16,8 процента. Рост цены на моторное топливо с начала года составил 6 процентов.

— Распространяемые в СМИ экспертные позиции о возможном дефиците и резком удорожании автомобильного топлива, безусловно, носят провокационный характер, — подчеркнул Александр Тищенко.

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Рынок автомобильного топлива в Беларуси сохранит стабильность, заявил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.Читать...
 
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