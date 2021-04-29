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Татьяна Брухунова. Фото из открытых источников

«Очень клевая!», «До чего хорошенькая!», «Пару взмахов кистью и вуаля — серый чулок, о котором все говорят, превращается в сногсшибательную диву!» — написали комментаторы молодой жене Евгения Петросяна.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Серый чулок превращается в диву!»: Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко Избранница комика взрывает Сеть модными образами.

заметно похорошела после развода с, который оставил спутницу жизни ради молодой ассистентки. В последствии юмористка завела инстаграм-канал, где публиковала кадры со своим участием, получая массу теплых комментариев о своей внешности.«Какая молодец!» — писали восхищенные артисткой фанаты. Однако новые посты в личном блоге звезды перестали появляться летом прошлого года. Теперь любители Евгения Петросяна переключились на Татьяну Брухунову — избранница комика взрывает Сеть модными образами.Гнев россиян, которых шокировал развод Петросян и Степаненко, сменился на милость. Молодая жена юмориста очаровала народ привлекательным внешним видом в Инстаграм. 32-летняя Татьяна Брухунова стала женственной и эффектной: то демонстрирует образ в яркой беретке и желтых сапогах, то позирует в ультрамодной шляпе с роскошным нюдовым макияжем.Пользователи Сети берут на заметку стильные элементы гардероба Татьяны и осыпают женщину комплиментами.