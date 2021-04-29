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Тelegram-канал «Черная книга Беларуси» признан экстремистским

29.04.2021 16:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суд Железнодорожного района Гомеля признал Тelegram-канал «Черная книга Беларуси» и еще пять региональных Тelegram-каналов ЧКБ экстремистскими.

По версии МВД, в них размещались «экстремистские публикации, в которых, выражается неприязнь к государственных органам, госслужащим и правоохранителям».

«В материалах зачастую используются различные презрительные наименования (бандиты, фашисты, преступники, каратели, лжецы), разжигается социальная рознь. В совокупности это формирует негативное отношение к действующей власти, подрывает ее авторитет», - написало МВД.

 
Теги: Гомель
 
 
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Суд Железнодорожного района Гомеля признал Тelegram-канал «Черная книга Беларуси» и еще пять региональных Тelegram-каналов ЧКБ экстремистскими.
 
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