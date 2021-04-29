Тайный месседж фильма «Убить президента» Кремлю: не мелочитесь, дайте денег

объяснил «Салідарнасці» руководитель проекта BelarusSecurityBlog Андрей Поротников, почему не смотрел фильм «Убить президента». — По-моему, уже нет смысла смотреть на этот очередной набор каких-то пропагандистских посылов, которые никакого отношения к реальности не имеют, —«Салідарнасці»





Эксперт уверен, что никакого эффекта на зрителей подобные проекты не производят.





— Общество с точки зрения политических позиций уже давно убеждено и разделено. Но госСМИ, возможно, считают, что ведут серьезную информационную борьбу, им под это выделяют деньги. И эти фильмы — в больше степени бюрократический, а не пропагандистский процесс, надо отчитаться о том, что сделано за выделенные средства.





А чтобы судить о том, действительно ли этот фильм возымел какой-то эффект, должен проводиться социологический замер. Но у нас нет объективной социологии. Да и среди кого его проводить, когда зрителями БТ являются в лучшем случае 12% населения, — размышляет Андрей Поротников.





Политический обозреватель Александр Класковский признался, что нашел в себе силы досмотреть фильм.





— Очевидно, что упорно навязывается мысль, что за этим «заговором» стоят спецслужбы США и даже, скорее всего, руководство этой страны при том, что никаких серьезных доказательств нет, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политический обозреватель. — Все на уровне того, что Зенкович — американский гражданин и у него есть какие-то связи в Америке. Даже среди тех признаний, которые показывают в фильме и которые нельзя принимать за чистую монету, он не говорит о том, что сотрудничал, например, с ЦРУ или ФБР. Пришлось зацепиться за упоминание о Всемирном еврейском конгрессе.





Судя по всему, создатели фильма отрабатывают поставленную задачу в тех параметрах, которые им доведены. На тему Америки был целый ряд заявлений Лукашенко, скорее всего надо было документально подтвердить, что это не фантазии.





Но поскольку с фактурой трудновато, то мы видим снова то, что сейчас принято объяснять фразой «натягивание совы на глобус».





Среди целей, которые поставили себе авторы фильма о «шпионском заговоре», Александр Класковский указывает и на желание в очередной раз подыграть Москве в надежде все-таки получить деньги.





— Это не обязательно только идеологические игрища. Сейчас, по мнению белорусского руководства, выгодно подыграть Москве, потому что отношения Кремля с Западом и США тоже обострились. Можно послать месседж, дескать, тут идет такая вселенская борьба с проклятыми империалистам, что ж вы мелочитесь и не даете денег.





При этом, если вспомнить историю, которой сопровождалось задержание вагнеровцев, за которыми тогда, нам говорили, стоят российские спецслужбы, то они тоже хотели устроить тут «кровавое побоище». То есть, сюжет остался тот же, но вектор заказчика изменился на 180 градусов. И это подтверждает, что мы имеем дело с искусственной конструкцией.





Хотя сами спецслужбы полагают, что получили благодатный материал, чтобы взять реванш в общественном мнении. Пока у них был плохой бэкграунд с историями про «дохлых крыс» или «белым легионом», которые рассыпались даже без предъявления обвинений, — говорит Александр Класковский.





А в качестве замера мнений в отсутствие соцопросов собеседник предложил сравнить количество просмотров фильмов госСМИ с фильмом «Золотое дно» Степана Путило.



