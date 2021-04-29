Погода в СНГ: на севере Казахстана прогнозируют заморозки, в Бишкеке высаживают летние цветы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ночные заморозки обещают москвичам синоптики, а пока в российской столице солнечно. Днем до плюс 13. А вот завтра город зальют дожди. К светлому воскресению тучи рассеются, осадки прекратятся. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

На север Казахстана неожиданно вернулась зима. Жителей предупредили о заморозках. Некоторые районы как следует промочит. В комплекте к осадкам и сильный ветер, а на востоке картину непогоды дополнит град. Зато жители юга республики наслаждаются щедротами весны. Днем в Алматы аномальные для апреля +32. Но такая погода продержится от силы пару дней. 1 мая температура вернется в рамки климатической нормы.

Финал апреля в Бишкеке будет жарким: до +31 сегодня в городе и солнечно. Атмосферу лета и праздника на улицах столицы дополняют клумбы с цветами. В парках, скверах и на площадях работники муниципалитета высаживают агератумы, сальвии и георгины. Больше 30 видов цветов. Их подбирают специально, учитывают не только внешний вид, но и качество. Такая красота сможет выдержать даже первые заморозки.

Таджикистан

Температура в Таджикистане повторила рекорд 20-летней давности. Плюс 35 сегодня в Душанбе, а на юге, в Хатлонской области, нескромные плюс 40! Такая жара характерна, скорее, для июня, говорят синоптики. Даже в горах температура на шесть градусов выше нормы. Рекордные показатели апреля подхватит и май. Он тоже обещает быть в республике горячим месяцем.

Беларусь

Конец апреля подарил белорусам хорошую весеннюю погоду. Дожди сегодня маловероятны. На юге страны до плюс 14. Устойчивый плюс – сигнал для коммунальщиков, пора отключать отопление. Первыми остынут батареи промышленных предприятий и административных зданий Бреста. Медучреждения, сады, школы, гостиницы, библиотеки и музеи – последние в очереди.

Армения

То солнце, то дождь. Такая погода сегодня в Армении. В Ереване до плюс 25. А к выходным похолодает, в горных районах температура упадет на 10-15 градусов. Активное солнце и осадки способствуют раннему урожаю. Так аграрии юга республики готовятся собирать скороспелые сорта картофеля.