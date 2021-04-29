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«Росатом» включил пуск второго блока БелАЭС в перечень приоритетов корпорации на этот год
Источник материала: Навiны
Физический пуск второго энергоблока Белорусской АЭС является одной из наиболее важных задач российской государственной корпорации «Росатом» на 2021 год, заявил ее генеральный директор Алексей Лихачёв 28 апреля в обращении к работникам атомной отрасли.
«Мы уже говорили о задачах этого года, напомню самые важные из них, —
Белорусская АЭС возводится вблизи Островца, недалеко от границы с Литвой, преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200 (первый блок готов на 99%, второй — на 80%). Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (головная организация — инжиниринговая компания «АСЭ»).
Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. 30 апреля этого года пройдут общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию блока. Ввести его в промышленную эксплуатацию планируется до конца весны.
Физический пуск второго энергоблока БелАЭС в 2021 году в начале апреля анонсировал министр энергетики Виктор Каранкевич. «В этом году уже была обеспечена сборка реактора, загрузка в него имитаторов тепловыделяющих сборок, — говорил чиновник в интервью телеканалу «Беларусь 1». — Также планируется уже переход в ближайшее время к следующему подэтапу так называемой холодно-горячей обкатки реакторной установки. Начало будет обеспечено проведением гидроиспытаний и циркуляционной промывки. В дальнейшем в течение 2021 года планируется также поставка свежего ядерного топлива на второй энергоблок, загрузка его в активную зону реактора и, соответственно, начало и проведение физического пуска».
Топливо для второго энергоблока доставили на станцию 19 апреля. Ввести его в эксплуатацию в соответствии с указом Александра Лукашенко № 447 от 30 ноября 2020 года должны в первой половине 2022 года. Вместе с тем посол Беларуси в РФ Владимир Семашко недавно заявил, что запустить второй блок в промышленную эксплуатацию планируется в июле следующего года.
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Физический пуск второго энергоблока Белорусской АЭС является одной из наиболее важных задач российской государственной корпорации «Росатом» на 2021 год, заявил ее...
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