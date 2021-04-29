Интернет-магазин оштрафовали почти на 72 тыс. рублей за завышение цен на социально значимые товары

Факты завышения розничных цен более чем на тридцать социально значимых товаров установлены Министерством антимонопольного регулирования и торговли в ходе внеплановой проверки одного из крупных интернет-магазинов.



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Как отметила пресс-служба МАРТ, субъектом торговли были допущены необоснованное включение в розничные цены стоимости упаковочных материалов и транспортных расходов, а также превышение предельных размеров торговых надбавок, установленных постановлением МАРТ от 26 марта № 19. По отдельным товарным позициям превышение торговых надбавок составило более 40%.

За эти нарушения экономический суд Минской области вынес постановления о наложении административных взысканий в отношении должностного лица, ответственного за формирование цен, и юридического лица. Общая сумма штрафных санкций составила 71,7 тысячи рублей.

Решение суда не вступило в законную силу, хозяйствующий субъект вправе обжаловать решение в течение 10 дней с момента его получения.

МАРТ напоминает, что розничные цены определяются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, путем применения торговых надбавок к отпускным ценам производителей (импортеров) в размерах, не превышающих установленных государственными органами, осуществляющими регулирование цен (тарифов).

Фактически понесенные расходы по доставке юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю, могут суммировать к отпускным ценам при приобретении товаров у производителей (импортеров) по ценам, сформированным без учета расходов по доставке товара.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли в конце марта продлило по 29 июня госрегулирование цен на социально значимые товары, которое было введено в апреле 2020 года и ежеквартально продлевалось. Продление норм о госрегулировании цен МАРТ объясняет тем, что «в условиях негативного влияния пандемии на рост мировых цен на продовольствие сохраняются риски повышения стоимости основных социально значимых товаров». В актуальном перечне социально значимых товаров, цены на которые регулируются, 18 позиций.

Для сдерживания роста цен на социально значимые товары правительством 23 февраля было принято постановление № 100, которое с 24 по 28 февраля установило запрет на повышение цен, с марта — определило предел их повышения не более 0,2% в месяц.