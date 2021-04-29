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«Шахтер» и БАТЭ сыграют против новичков-аутсайдеров и другие матчи 7-го тура ЧБ по футболу
Источник материала: Tut.by
29 апреля матчем в Слуцке начнется седьмой тур
Лидеры чемпионата из Солигорска и Борисова встретятся с худшими командами турнира по пропущенным голам. «Шахтер» сыграет против «Спутника», а БАТЭ против «Сморгони». Новички элиты находятся внизу турнирной таблицы, и кажется, что они стоят первыми на вылет.
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«Олени» заходят на антирекорд. В 2015 и 2016 годах команда не побеждала в семи стартовых турах. Хуже было только в 2010 году, когда побед не было в первых 10 турах.
Для главного тренера команды Игоря Ковалевича — это все беспрецедентно. Простят ли ему такой провал или укажут на выход?
«Шахтер» же заходит на новый рекорд. «Горняки» уже впервые в своей истории победили в шести первых турах. Теперь же они вполне могут замахнуться на рекорд столичного «Динамо», которое в 1995 году победило в 10 стартовых турах.
Ниже расписание всех матчей тура.
29 апреля пройдет одна игра:
ФК «Слуцк» — «Динамо-Брест», 18.00.
30 апреля будут сыграны три матча:
«Рух» — «Славия», 15.30;
«Динамо-Минск» — «Энергетик-БГУ», 17.30;
ФК «Витебск» — ФК «Гомель», 19.30.
1 мая тур завершится четырьмя встречами:
«Неман» — «Ислочь», 14.00;
«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Минск», 16.00;
«Спутник» — «Шахтер», 18.00;
БАТЭ — ФК «Сморгонь», 20.00.
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29 апреля в Слуцке стартует 7-й тур чемпионата Беларуси по футболу.
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