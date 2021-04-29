«Шахтер» и БАТЭ сыграют против новичков-аутсайдеров и другие матчи 7-го тура ЧБ по футболу

Источник материала: Tut.by

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29 апреля матчем в Слуцке начнется седьмой тур чемпионата Беларуси по футболу. Местный «сахарный» клуб примет брестское «Динамо». Несмотря на то что брестчане идут на третьем месте, а «Слуцк» на 12-м, уровень команд близок, легко дружине Ковальчука на выезде не будет.

Лидеры чемпионата из Солигорска и Борисова встретятся с худшими командами турнира по пропущенным голам. «Шахтер» сыграет против «Спутника», а БАТЭ против «Сморгони». Новички элиты находятся внизу турнирной таблицы, и кажется, что они стоят первыми на вылет.



В прошлом туре «Сморгонь» добыла первую победу, обыграв «Спутник». На двоих же эти команды пропустили 28 голов, по 14 на брата. Фото: «Спутник»

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«Олени» заходят на антирекорд. В 2015 и 2016 годах команда не побеждала в семи стартовых турах. Хуже было только в 2010 году, когда побед не было в первых 10 турах.

Для главного тренера команды Игоря Ковалевича — это все беспрецедентно. Простят ли ему такой провал или укажут на выход?

«Шахтер» же заходит на новый рекорд. «Горняки» уже впервые в своей истории победили в шести первых турах. Теперь же они вполне могут замахнуться на рекорд столичного «Динамо», которое в 1995 году победило в 10 стартовых турах.





Ниже расписание всех матчей тура.

29 апреля пройдет одна игра:

ФК «Слуцк» — «Динамо-Брест», 18.00.

30 апреля будут сыграны три матча:

«Рух» — «Славия», 15.30;

«Динамо-Минск» — «Энергетик-БГУ», 17.30;

ФК «Витебск» — ФК «Гомель», 19.30.

1 мая тур завершится четырьмя встречами:

«Неман» — «Ислочь», 14.00;

«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Минск», 16.00;

«Спутник» — «Шахтер», 18.00;

БАТЭ — ФК «Сморгонь», 20.00.

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