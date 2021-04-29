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Индийская полиция покорила соцсети видео о профилактике COVID-19. Взгляните на это

29.04.2021 16:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полиция индийского штата Керала удивила мир зажигательным видео о мерах предосторожности во время пандемии. Оно было опубликовано в FaceBook.

В полутораминутном ролике идет речь о правилах, которые обязаны соблюдать граждане Индии, чтобы не заболеть COVID-19. Кадры наверняка не стали бы вирусными, если бы не форма подачи информации: сотрудники полиции поют и при этом исполняют ритмичный танец, движения которого дублируют текст.

Индия занимает второе место в мире по числу зараженных COVID-19. По данным исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США), на 29 апреля в стране было зарегистрировано 18 млн 376 тысяч случаев заражения. Более 200 тысяч человек умерли.

 
 
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Это видео стало пародией на известную в Индии композицию Enjoy Enjaami. Клип на YouTube набрал 127 млн просмотров.
 
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