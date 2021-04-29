Месси приписывали романы с моделями, но он женился на подруге детства. И вот как выглядит их жизнь сегодня

Источник материала: Tut.by

Один из лучших футболистов современности Лионель Месси на заре карьеры считался завидным женихом. Аргентинцу приписывали романы со многими известными моделями. Но Лео похоронил интригу еще в 2008 году, когда рассекретил свои отношения с Антонеллой Ракуццо. Они знакомы с 5 лет, а сегодня красавица из Латинской Америки уже мать троих сыновей Месси и его законная жена. Как развивалась их история и чем Антонелла покорила звезду «Барселоны» — в материале SPORT.TUT.BY.



Фото из инстаграма Антонеллы Ракуццо

Знакомство в 5-летнем возрасте и отъезд в Барселону

Лионель Месси вырос в аргентинском городе Росарио, население которого сегодня насчитывает почти миллион человек. Он много и увлеченно играл в футбол с малых лет, а одним из спарринг-партнеров и друзей детства Лео был Лукас Скалья.

Именно он в пятилетнем возрасте познакомил Лионеля со своей кузиной — смуглой брюнеткой Антонеллой, которая через пару десятков лет станет его женой.

Но это случится гораздо позже, а пока Лео и Антонелла просто росли по соседству и иногда встречались семьями.



Месси и Ракуццо в детстве. Источник: https://uznayvse.ru/

В 2000 году связь между ними и вовсе прервалась. Когда Месси исполнилось 13 лет, отец отправил его в Европу, надеясь, что там сыну помогут справиться с редким заболеванием — дефицитом гормона роста — и сохранят футбольную карьеру.

Антонелла Ракуццо осталась в Аргентине и решила получить образование диетолога. Позже она устроилась работать фитнес-тренером в женский спортивный клуб, а Лео тем временем начал строить большую футбольную карьеру в «Барселоне».

Романы с моделями и возвращение к подруге детства

Молодому Месси приписывали романы со многими горячими красотками. Одни из самых громких отношений вспыхнули у Лео с аргентинской звездой Playboy Лусианой Салазар (которая позже также засветится в качестве девушки Гонсало Игуаина). Она была старше Месси на семь лет. По слухам, этот роман был недолгим, но бурным.



Лусиана Салазар. Источник: instagram.com/salazarluli/?hl=ru

Позже в подружки Месси записывали польскую модель Анну Вебер и аргентинскую фотомодель Клаудию Чьярдоне. Но Лео не спешил комментировать свои отношения, пока в 2008 году не наведался в родной Росарио и вновь не повстречал Антонеллу.

Между молодыми людьми, которым было чуть за 20, завязались романтические отношения. Подруга Антонеллы рассказывала, что друзья рассекретили ее роман с футболистом по дорогому подарку.

— Это была обычная встреча друзей, но когда Антонелла достала телефон Blackberry, который ей подарил Лео, мы догадались, что они начали встречаться.



Фото из инстаграма Антонеллы Ракуццо

Трое сыновей, свадьба в 30 лет и роскошный дом в пригороде Барселоны

Футболист убедил подругу детства перебраться к нему в Европу. И уже в 2009 году Антонелла начала обживаться в Барселоне.

— Я абсолютно ей восхищаюсь. У нее много хороших качеств: характер, она всегда в хорошем настроении, справляется со всеми проблемами самым лучшим образом. Антонелла — очень умная и вообще хороша во всем, — так Месси отвечал на расспросы о том, чем его покорила аргентинка.

Футболист неоднократно отмечал в интервью, что сожалеет лишь о том, что слишком поздно разглядел в Ракуццо женщину всей своей жизни.



Фото из инстаграма Антонеллы Ракуццо

В ноябре 2012 года Антонелла Ракуццо подарила Месси первенца Тьяго, в честь которого Лео набил тату на левой голени. Через три года у пары родился второй сын, Матео.

Уже будучи родителями двоих детей, Лионель и Антонелла решили узаконить свои отношения и сыграть свадьбу. Торжество назначили на 30 июня 2017 года, через несколько дней после 30-летия футболиста.

Свадьбу звездная пара сыграла в родном Росарио. Для проведения торжества чета выбрала отель Pullman с казино. Среди гостей были такие звезды, как Карлос Пуйоль, Луис Суарес, Самуэль Это’О, Хави, Сеск Фабрегас, Неймар, Жерар Пике и Шакира. Вместо подарков приглашенным гостям предложили сделать пожертвования в благотворительный фонд Месси.

Через 9 месяцев после свадьбы у Лео и Антонеллы родился третий сын Чиро. Сейчас семья живет в Кастельдефельсе — небольшом городке, который находится в пригороде Барселоны.



Фото из инстаграма Антонеллы Ракуццо

Любопытно, что после переезда в этот дом звезда «Барсы» оказался недоволен шумными соседями. И чтобы решить проблему, Месси на всякий случай выкупил и соседский дом. Как говорится, нет соседей — нет проблем.

Особняк Антонеллы и Месси — трехэтажный, по периметру расположены панорамные окна, а на участке есть большой сад, зона барбекю и футбольное поле, которое Лео оборудовал для сыновей.



Фото из инстаграма Антонеллы Ракуццо

— Я живу так, как мне нравится. К счастью, моя профессия позволяет проводить много времени с детьми. После тренировки у меня есть возможность пообедать с женой и забрать детей. Затем мы едем куда-то с сыновьями и проводим вместе время до ночи, после чего заваливаемся спать. Дети очень утомляют в течение дня. Но, в общем, я доволен своим распорядком, — говорил Месси в интервью La Sexta.