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Как экспортеру избежать ошибок на рынке Беларуси ― рекомендации эксперта

29.04.2021 16:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

00.55 как выстраивается экспортная стратегия при выходе на новый рынок и как отличается эта стратегия, если речь идет о поставках на рынок Беларуси и о транзите через Беларусь в другие страны; 

© Sputnik / Виктор Толочко
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05.16 как часто экспортеры - клиенты РЭЦ рассматривают Беларусь как транзитную площадку для поставок в третьи страны, и когда речь идет о возможной кооперации;

06.30 как проверяется благонадежность и деловая репутация потенциальных экспортеров;

10.21 подготовительная работа ― как долго она длится и что в себя включает в зависимости от конкретной сферы;

12.22 приходилось ли отговаривать потенциальных экспортеров от прихода на рынок;

15.52 как корректируется экспортная стратегия, если есть риск торговой войны с местными производителями; пример прихода на белорусский рынок российского производителя медовой продукции;

18.45 что представляет собой "страновой экспортный профиль" Беларуси  и как менялась роль Беларуси в российском экспорте за последние годы;

21.25 IT, медицина и не только ― какие составляющие экспортного профиля Беларуси принципиально изменились за последние годы.

32.15 работать с экспортом напрямую или через посредника― плюсы и минусы.

Полную версию беседы с руководителем представительства АО "Российский экспортный центр" в Беларуси Виктором Доронкевичем смотрите на видео.

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Как выстроить экспортную стратегию, разобраться в местном законодательстве, оценить конкурентов и не ввязаться в торговую войну ― в беседе с руководителем...
 
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